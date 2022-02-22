美軍在波蘭設收容中心 紐約時報：烏克蘭恐現500萬難民

紐約時報報導，美國國防部預估，若烏克蘭遭「全面入侵」，難民恐多達100萬至500萬人，美軍第52空降師正與波蘭軍方合作設立緊急應對中心，準備收容難民。圖為82空降師部隊21日在距離烏克蘭邊境6公里紮營。（路透）

2022/02/22 18:16

〔中央社〕美國國防部預估，若烏克蘭遭「全面入侵」，多達100萬至500萬人恐淪難民。美軍第52空降師近5000名士兵上週抵達波蘭，現正與波蘭軍方合作設立緊急應對中心，準備收容難民。

「紐約時報」21日報導，拜登政府曾多次宣示，不會派遣美軍前往烏克蘭參與對俄作戰，也不會在當地執行拯救美國公民的任務，但美國與波蘭軍方已在波蘭多處軍事設施展開準備工作，並搭建帳篷準備收容大批難民。

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如果美國的預估成真，歐洲將出現2015年敘利亞內戰後的「最大難民潮」。當年近百萬難民湧入歐洲，造成各國極右派政黨崛起，在歐洲政壇引發深遠影響。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd J. Austin III）18日在波蘭首都華沙（Warsaw）表示，一旦俄軍入侵，「成千上萬流離失所的烏克蘭及各國人民可能越過邊境進入波蘭，以拯救自己與家人遠離戰爭危害。」

20日奧斯汀被媒體問及烏國危機是否可能升級為美俄軍事衝突，他回應稱，「我們會盡其所能保護我們的軍隊與波蘭的盟友，並避免衝突擴大。」

波蘭官員則稱，他們正準備應對最糟的情況。波蘭國防部長布拉查克（Mariusz Blaszczak）說，「波蘭在二戰期間曾有深刻而悲慘的體驗，所以我們知道支持的真諦，當然也已準備好協助所有需要援助以及因此類侵略行為而受苦的人們。」

美國官員估計，俄羅斯已在烏克蘭周邊集結19萬大軍。美軍於19日將陸軍第2騎兵團（Second Cavalry Regiment）史崔克中隊（Stryker squadron）約1000名駐德士兵派往羅馬尼亞；空軍也增派10餘架戰機前往東歐，加強空中防禦。

目前，波蘭與羅馬尼亞分別約有9000與近2000名美軍地面部隊，人數較先前增加1倍多。

五角大廈官員指出，接下來拜登政府可能派遣更多軍隊，支援北大西洋公約組織（NATO）的東歐盟友。

據報導，除了波蘭與羅馬尼亞的美軍之外，五角大廈已要求美國境內的8500名部隊維持「高度戒備」，準備隨時前往東歐支援。

五角大廈發言人柯比（John F. Kirby）強調，雖然部分美軍士兵可能在鄰近烏克蘭邊境的波蘭東部地區活動，但有一點非常明確，那就是美軍「並無將這些部隊派往烏克蘭的意圖、計畫或許可。那些士兵被派往波蘭，他們也只會待在波蘭。」

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