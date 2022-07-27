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    川普示警：若美國「將烏克蘭拱手讓給俄羅斯」中國將全面攻台

    川普18個月前離開白宮後，26日首度重返華府，並在一場智庫活動中發表演說。（法新社）

    川普18個月前離開白宮後，26日首度重返華府，並在一場智庫活動中發表演說。（法新社）

    2022/07/27 21:06

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國前總統川普26日針對烏俄戰局及台海情勢示警，強調美國若將烏克蘭「拱手讓給俄羅斯」，中國將全面攻佔台灣！

    根據《Republicworld》報導，川普在佛州棕櫚灘的「海湖莊園」（Mar-a-Lago）渡假俱樂部，接受保守派右翼電台節目《The Clay Travis and Buck Sexton Show》訪問時，提出這項看法。

    他說：「我們是一個允許俄羅斯毀掉烏克蘭的國家，他們殺死了數十萬人，而情況只會越來越糟，如果我是你們的總司令，這種事永遠永遠不會發生......而中國與台灣就是下一個。」

    川普直指，中國國家主席習近平將利用俄羅斯在烏克蘭的戰略來攻擊台灣，並奪取這個自治島國的控制權。

    川普強調，他是美國歷史上「最強悍」的總統之一，認為中國將成為下一個對台灣發動俄羅斯式入侵的國家，但堅稱先前在他擔任總統期間，北京絕不敢蠢動。

    川普還對現任美國總統拜登發起嚴厲攻擊，稱拜登的政策是一場「災難」，他煽動了烏克蘭的衝突。「在我的政府領導下，這種事絕不會發生。」

    川普18個月前離開白宮後，26日稍早首度重返華府，他在高級智庫「美國優先政策研究所」舉辦的活動上，發表激昂演說，再度暗示2024年可能再次披掛上陣。

    76歲的川普並未宣布參選，但提出他認為應是「下任共和黨總統」幾個要項。他說：「我總說我第1次參選就贏，第2次選贏更多。」

    川普說：「我們可能還要再來一次，我們必須整頓我們的國家，我期待在未來幾週和幾個月公布更多細節。」

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