美國會襲擊事件最後一場聽證會 調查團：川普明知暴動卻只看電視

聽證會上，正播放川普和其助理在對話的影片。（歐新社）

2022/07/22 13:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國2021年1月6日發生國會襲擊事件，該案如今仍在司法審判程序，最後一次聽證會於本月21日舉行；調查團針對美國總統川普的失職控訴變得更加尖銳，指控川普明知國會遭到暴動分子襲擊，卻拒絕採取任何遏止行動，僅看了2個半小時的電視新聞。

綜合外媒報導，調查團指出，川普在國會遭到攻陷前正對支持者發表演說，並且在離開集會15分鐘後便知道華府遭到自己的支持者包圍和攻擊。

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然而，調查團表示，川普在保護華府安全上毫無作為，完全沒有聯繫國防部、國土安全部等相關單位，甚至默許群眾持槍參與襲擊。已退役的華府警察局警長以證人身分提到，川普明知群眾間武器的數量，卻選擇忽視這些武器帶來的危險。

身為調查團成員的民主黨眾議員伊萊恩・魯麗雅（Elaine Luria）指控：「當他身邊最資深、親近的幕僚、顧問、家人都乞求他盡美國總統應盡職責時，川普選擇的卻是坐在餐桌前看著電視上的襲擊畫面」。

2021年1月6日國會襲擊事件發生之後，共有840人被控參與暴動並依聯邦罪名起訴，其中超過330人已經認罪，認罪者多數是輕罪，有200多名被告已被判刑。至於川普本人是否會面臨司法追訴，目前依舊沒有任何定論，美國歷史上至今尚無前總統被以聯邦法起訴的紀錄。

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