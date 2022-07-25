川普再戰2024！ 最新民調輾壓共和黨內群雄

川普即便已卸任，仍是共和黨共主，其他人暫無攖鋒之力。（美聯社資料照）

2022/07/25 16:21

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國前總統川普即便已卸任，仍是共和黨共主，其他人暫無攖鋒之力。一項對美國年輕保守派進行的最新民調顯示，在2024年共和黨總統候選人中，川普獲得壓倒性支持，也遠遠領先受到全球首富馬斯克背書力挺的佛州州長迪尚特（DeSantis）！

《福斯新聞網》報導，24日在佛州坦帕市舉行的美國轉折點學生行動峰會（Turning Point USA Student Action Summit）上，主辦方、保守派非營利組織「美國轉折點」（TPUSA）的附屬機構「轉折點行動」（Turning Point Action）進行了「稻草民調」（straw poll），即與會者的意向性投票。結果顯示，在決定支持誰成為2024年共和黨總統提名人時，78.7%的參與者將票投給了川普，而19%的人選擇了迪尚特。

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排名第3的是南達科他州州長諾姆（Kristi Noem），支持率1%，前國務卿龐皮歐第4，支持率0.5%。

此外，德州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）、美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）以及前副總統彭斯，支持率同為0.3％，並列第5。

川普22日出席亞利桑納州共和黨籍州長及議員黨內初選的輔選活動時，連喊3次「絕對不會」放棄競選任何公職，強烈暗示將參加2024年總統大選。

美國將於11月8日舉行期中選舉，改選聯邦眾議院全部435席、聯邦參議院3分之1的35 席，以及36州州長和3個屬地首長，這場期中選舉對共和黨而言，形同2024年總統大選黨內前哨戰；而在共和黨初選期間，川普支持的13名參議員候選人，全部贏得了共和黨提名，他們將在11月的大選中與民主黨人爭奪國會控制權。

一項新的民調顯示，川普在年輕保守派中的支持率遠遠高於佛州州長迪尚特（左）。圖為2020年4月28日，川普在白宮橢圓形辦公室會晤迪尚特。（法新社資料照）

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