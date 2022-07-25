為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普再戰2024！ 最新民調輾壓共和黨內群雄

    川普即便已卸任，仍是共和黨共主，其他人暫無攖鋒之力。（美聯社資料照）

    川普即便已卸任，仍是共和黨共主，其他人暫無攖鋒之力。（美聯社資料照）

    2022/07/25 16:21

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國前總統川普即便已卸任，仍是共和黨共主，其他人暫無攖鋒之力。一項對美國年輕保守派進行的最新民調顯示，在2024年共和黨總統候選人中，川普獲得壓倒性支持，也遠遠領先受到全球首富馬斯克背書力挺的佛州州長迪尚特（DeSantis）！

    《福斯新聞網》報導，24日在佛州坦帕市舉行的美國轉折點學生行動峰會（Turning Point USA Student Action Summit）上，主辦方、保守派非營利組織「美國轉折點」（TPUSA）的附屬機構「轉折點行動」（Turning Point Action）進行了「稻草民調」（straw poll），即與會者的意向性投票。結果顯示，在決定支持誰成為2024年共和黨總統提名人時，78.7%的參與者將票投給了川普，而19%的人選擇了迪尚特。

    排名第3的是南達科他州州長諾姆（Kristi Noem），支持率1%，前國務卿龐皮歐第4，支持率0.5%。

    此外，德州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）、美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）以及前副總統彭斯，支持率同為0.3％，並列第5。

    川普22日出席亞利桑納州共和黨籍州長及議員黨內初選的輔選活動時，連喊3次「絕對不會」放棄競選任何公職，強烈暗示將參加2024年總統大選。

    美國將於11月8日舉行期中選舉，改選聯邦眾議院全部435席、聯邦參議院3分之1的35 席，以及36州州長和3個屬地首長，這場期中選舉對共和黨而言，形同2024年總統大選黨內前哨戰；而在共和黨初選期間，川普支持的13名參議員候選人，全部贏得了共和黨提名，他們將在11月的大選中與民主黨人爭奪國會控制權。

    一項新的民調顯示，川普在年輕保守派中的支持率遠遠高於佛州州長迪尚特（左）。圖為2020年4月28日，川普在白宮橢圓形辦公室會晤迪尚特。（法新社資料照）

    一項新的民調顯示，川普在年輕保守派中的支持率遠遠高於佛州州長迪尚特（左）。圖為2020年4月28日，川普在白宮橢圓形辦公室會晤迪尚特。（法新社資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    龐皮歐表態有意參選美國總統 將先對決川普爭提名
    2022/07/17 17:19

    龐皮歐表態有意參選美國總統 將先對決川普爭提名
    川普再戰2024大選「只剩時間點」 傳9月正式宣布
    2022/07/15 11:08

    川普再戰2024大選「只剩時間點」 傳9月正式宣布

    花旗台灣榮獲「最佳投資銀行」2大獎
    傳川普最快本月宣布角逐2024 共和黨人「剉咧等」
    2022/07/03 19:14

    傳川普最快本月宣布角逐2024 共和黨人「剉咧等」
    2024挺川普？馬斯克潑冷水 盼候選人爭議性別太大
    2022/05/13 13:54

    2024挺川普？馬斯克潑冷水 盼候選人爭議性別太大

    疫情宅在家 膝蓋保健不能少
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播