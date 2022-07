梅鐸旗下報紙風向變 紐約郵報：川普不配再任統帥

川普媒體盟友梅鐸(Rupert Murdoch)。(路透檔案照)

〔中央社〕美國前總統川普最喜愛的報紙之一、媒體盟友梅鐸(Rupert Murdoch)旗下「紐約郵報」22日刊文指出,川普「不配再次擔任這個國家的統帥」。

美國「有線電視新聞網」(CNN)報導,這或許是「紐約郵報」至今對川普最嚴厲的批評。

「紐約郵報」發文批評之際,梅鐸旗下另一份報紙「華爾街日報」(Wall Street Journal)也在差不多時間刊出社論,嚴厲批評這位前總統。

「華爾街日報」這篇社論一方面稱川普為「1月6日當沒事人的總統」(The President Who Stood Still on Jan. 6),另一方面讚許副總統彭斯「的人格在危機中展露無遺。彭斯通過了1月6日的考驗,川普先生卻是完全死當」。

兩家報紙近來明顯對川普加重批評,力道更勝梅鐸最大傳聲筒「福斯新聞頻道」(Fox News Channe),但部分密切關注的觀眾,或許也嗅到了福斯對川普態度不若以往的蛛絲馬跡。

舉例來說,右派的福斯新聞網不再轉播川普的造勢場子,22日晚川普舉辦造勢活動時,2024年可能出馬競選總統的佛羅里達州共和黨籍州長迪尚特(Ron DeSantis),是福斯新聞的節目來賓。

「紐約郵報」和「華爾街日報」都有保守派的社論編輯台,一般認為反映梅鐸立場。梅鐸去年秋天表示,保守派必須在美國政治辯論中扮演積極角色,「但如果川普總統執著於過去,那就不會發生」。

如果梅鐸當時是在向川普建言,那並未奏效,川普繼續散布有關2020年大選的不實說法,並暗中破壞聯邦眾議院針對1月6日國會山莊之亂的調查行動。

聯邦眾議院調查委員會上月召開黃金時段轉播的聽證會後,「華爾街日報」社論編輯台表示,證據提醒民眾,「川普背叛了支持者」。

「華爾街日報」社論作者雖仍對眾院調查委員會抱持懷疑態度,並批評聽證會缺乏證人交叉詰問,但第2場黃金時段聽證會結束後,「華爾街日報」22日的社論寫道,「你們對1月6日特別委員會怎麼看都好,他們在聽證會上攤開的事實卻值得大家省思。至今最可怕的事情出現在週四(21日),在關於川普總統作為的聽證會上,我們得知暴徒大鬧特鬧之際,川普坐著看電視、發布煽動的推文,且拒絕派出援助」。

「華爾街日報」並未像一些保守派名嘴那樣,幫川普找藉口或改變話題,而是直言批評川普「沒」盡到身為統帥的責任。

而上月才在社論寫著「我們需要新一群保守派來展開全新開始」的「紐約郵報」,也在21日聽證會結束後的22日發表社論說,「判定這是不是犯罪,要由司法部來做,但從原則來看、以人格而論,川普在在證明自己不配再擔任這個國家的統帥」。

