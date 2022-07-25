為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    梅鐸旗下報紙風向變 紐約郵報：川普不配再任統帥

    川普媒體盟友梅鐸（Rupert Murdoch）。（路透檔案照）

    川普媒體盟友梅鐸（Rupert Murdoch）。（路透檔案照）

    2022/07/25 17:51

    〔中央社〕美國前總統川普最喜愛的報紙之一、媒體盟友梅鐸（Rupert Murdoch）旗下「紐約郵報」22日刊文指出，川普「不配再次擔任這個國家的統帥」。

    美國「有線電視新聞網」（CNN）報導，這或許是「紐約郵報」至今對川普最嚴厲的批評。

    「紐約郵報」發文批評之際，梅鐸旗下另一份報紙「華爾街日報」（Wall Street Journal）也在差不多時間刊出社論，嚴厲批評這位前總統。

    「華爾街日報」這篇社論一方面稱川普為「1月6日當沒事人的總統」（The President Who Stood Still on Jan. 6），另一方面讚許副總統彭斯「的人格在危機中展露無遺。彭斯通過了1月6日的考驗，川普先生卻是完全死當」。

    兩家報紙近來明顯對川普加重批評，力道更勝梅鐸最大傳聲筒「福斯新聞頻道」（Fox News Channe），但部分密切關注的觀眾，或許也嗅到了福斯對川普態度不若以往的蛛絲馬跡。

    舉例來說，右派的福斯新聞網不再轉播川普的造勢場子，22日晚川普舉辦造勢活動時，2024年可能出馬競選總統的佛羅里達州共和黨籍州長迪尚特（Ron DeSantis），是福斯新聞的節目來賓。

    「紐約郵報」和「華爾街日報」都有保守派的社論編輯台，一般認為反映梅鐸立場。梅鐸去年秋天表示，保守派必須在美國政治辯論中扮演積極角色，「但如果川普總統執著於過去，那就不會發生」。

    如果梅鐸當時是在向川普建言，那並未奏效，川普繼續散布有關2020年大選的不實說法，並暗中破壞聯邦眾議院針對1月6日國會山莊之亂的調查行動。

    聯邦眾議院調查委員會上月召開黃金時段轉播的聽證會後，「華爾街日報」社論編輯台表示，證據提醒民眾，「川普背叛了支持者」。

    「華爾街日報」社論作者雖仍對眾院調查委員會抱持懷疑態度，並批評聽證會缺乏證人交叉詰問，但第2場黃金時段聽證會結束後，「華爾街日報」22日的社論寫道，「你們對1月6日特別委員會怎麼看都好，他們在聽證會上攤開的事實卻值得大家省思。至今最可怕的事情出現在週四（21日），在關於川普總統作為的聽證會上，我們得知暴徒大鬧特鬧之際，川普坐著看電視、發布煽動的推文，且拒絕派出援助」。

    「華爾街日報」並未像一些保守派名嘴那樣，幫川普找藉口或改變話題，而是直言批評川普「沒」盡到身為統帥的責任。

    而上月才在社論寫著「我們需要新一群保守派來展開全新開始」的「紐約郵報」，也在21日聽證會結束後的22日發表社論說，「判定這是不是犯罪，要由司法部來做，但從原則來看、以人格而論，川普在在證明自己不配再擔任這個國家的統帥」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    川普再戰2024！ 最新民調輾壓共和黨內群雄
    2022/07/25 16:21

    川普再戰2024！ 最新民調輾壓共和黨內群雄
    美國會襲擊事件最後一場聽證會 調查團：川普明知暴動卻只看電視
    2022/07/22 13:44

    美國會襲擊事件最後一場聽證會 調查團：川普明知暴動卻只看電視

    花旗台灣榮獲「最佳投資銀行」2大獎
    牆倒眾人推？福斯新聞估川普在內華達也GG
    2020/11/08 02:19

    牆倒眾人推？福斯新聞估川普在內華達也GG
    社群媒體急擴張傷害民主 臉書認了
    2018/01/24 06:00

    社群媒體急擴張傷害民主 臉書認了

    疫情宅在家 膝蓋保健不能少
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播