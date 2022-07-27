為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    英保守黨魁選舉電視辯論主持人突暈厥 直播中斷

    2022/07/27 04:00

    〔中央社〕英國保守黨黨魁選舉今天傍晚舉行第二場決選電視辯論會，但進行到一半時，就因為主持人突然暈厥而中斷。

    今天的辯論會由「太陽報」（The Sun）和Talk TV主辦，由Talk TV政治新聞主編麥坎（Kate McCann）主持。這是進入黨魁決選的兩位候選人外交大臣特拉斯（Liz Truss）和前財相蘇納克（Rishi Sunak）的第二場一對一電視辯論。

    意外發生前，特拉斯正在回應觀眾所提關於俄烏戰爭和能源供應的問題，並強調雖然生活成本上升，若不回應俄羅斯對烏克蘭的侵略行為，英國未來將付出更大代價。

    此時現場突然傳出物體碰撞或掉落的巨大聲響。特拉斯一臉震驚，接著面露擔憂並動身走下舞台。直播隨即中斷。

    原來的直播畫面出現道歉啟事，但未說明發生什麼意外，引發各界臆測。一名News UK集團發言人在直播中斷近10分鐘後聲明，稍早發生的是「醫衛」、而非「安全」事故，兩位黨魁候選人都平安；若情況允許，直播將恢復。

    辯論原定晚間7時結束，期間Talk TV一度臨時請Talk Radio主持人、政治新聞主編卡德威爾（Peter Cardwell）評析兩位候選人在辯論會的表現，但遲未說明意外發生的具體原因。

    一直到距晚間7時僅剩約5分鐘，Talk TV一名發言人才證實傳言，麥坎在主持過程突然暈厥。

    這名發言人指出，雖然麥坎狀況良好，醫護人員建議辯論會不要繼續舉行。主辦單位向觀眾和聽眾致歉。

    根據各家媒體在直播現場的記者轉述，在確定辯論會無法恢復前，特拉斯和蘇納克在現場與攝影棚內的觀眾互動，直到晚間約7時10分才離開。

    蘇納克推文表示，很高興麥坎正在復原，他期待很快就能再接受麥坎拷問。

    特拉斯則推文，聽到麥坎狀況良好，她鬆了一口氣；很遺憾這麼棒的辯論會被迫終止，她期待很快就能再見到麥坎及Talk TV、太陽報團隊。

    今天的辯論聚焦經濟民生、財政、稅賦、公衛等議題，候選人接受讀者和觀眾提問，各方對國民保健署（NHS）的財務健全、人力資源不足等問題有不少著墨。

    太陽報和Talk TV都隸屬News UK集團，News UK則屬出身澳洲的媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）「新聞集團」（News Corp）旗下。（編輯：陳政一）1110727

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播