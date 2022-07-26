MiG-29戰機停飛後轉贈烏克蘭？ 斯洛伐克防長：可公開討論

斯洛伐克國防部長納德表示，可討論贈送烏克蘭MiG-29戰機。圖為烏克蘭的MiG-29戰機。（美聯社）

2022/07/26 11:50

〔即時新聞／綜合報導〕斯洛伐克先前要求北大西洋公約組織（NATO）盟邦巡邏該國空域，並決定停飛俄羅斯製造的MiG-29戰機，至於這批MiG-29是否有可能轉贈給烏克蘭，斯洛伐克國防部長納德（Jaroslav Nad）近日也做出說明。

根據英國《Sky News》報導，英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）25日前往斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦（Bratislava）訪問，納德在聯合記者會中提到，MiG-29戰機是烏克蘭飛行員也會駕駛的機型，若將斯洛伐克的MiG-29戰機贈送給烏克蘭，烏克蘭可以直接使用。

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被問「是否會考慮將MiG-29戰機送給烏克蘭」，納德表示，斯洛伐克的MiG-29戰機有11架，將從8月底除役，斯洛伐克領空將從9月起由捷克和波蘭的軍機協防。納德強調：「當斯洛伐克停飛MiG-29，且盟國接管協防業務時，我們可以馬上討論這批MiG-29的未來，但斯洛伐克不能在沒有替換戰機和資金的狀況下將戰機送人。」

納德強調，我們願意討論捐贈MiG-29給烏克蘭的相關事宜，但是這需要更加廣泛的討論，包括考慮財務、交付等層面，因此尚未做出最終決定。

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