為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    MiG-29戰機停飛後轉贈烏克蘭？ 斯洛伐克防長：可公開討論

    斯洛伐克國防部長納德表示，可討論贈送烏克蘭MiG-29戰機。圖為烏克蘭的MiG-29戰機。（美聯社）

    斯洛伐克國防部長納德表示，可討論贈送烏克蘭MiG-29戰機。圖為烏克蘭的MiG-29戰機。（美聯社）

    2022/07/26 11:50

    〔即時新聞／綜合報導〕斯洛伐克先前要求北大西洋公約組織（NATO）盟邦巡邏該國空域，並決定停飛俄羅斯製造的MiG-29戰機，至於這批MiG-29是否有可能轉贈給烏克蘭，斯洛伐克國防部長納德（Jaroslav Nad）近日也做出說明。

    根據英國《Sky News》報導，英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）25日前往斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦（Bratislava）訪問，納德在聯合記者會中提到，MiG-29戰機是烏克蘭飛行員也會駕駛的機型，若將斯洛伐克的MiG-29戰機贈送給烏克蘭，烏克蘭可以直接使用。

    被問「是否會考慮將MiG-29戰機送給烏克蘭」，納德表示，斯洛伐克的MiG-29戰機有11架，將從8月底除役，斯洛伐克領空將從9月起由捷克和波蘭的軍機協防。納德強調：「當斯洛伐克停飛MiG-29，且盟國接管協防業務時，我們可以馬上討論這批MiG-29的未來，但斯洛伐克不能在沒有替換戰機和資金的狀況下將戰機送人。」

    納德強調，我們願意討論捐贈MiG-29給烏克蘭的相關事宜，但是這需要更加廣泛的討論，包括考慮財務、交付等層面，因此尚未做出最終決定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    4名志願軍戰死烏東前線 指揮官還原戰況「他們被俄軍戰車伏擊」
    2022/07/26 10:47

    4名志願軍戰死烏東前線 指揮官還原戰況「他們被俄軍戰車伏擊」
    艾多根籲烏俄遵守黑海協議 聯合國：首批糧食船將在數日內出港
    2022/07/26 08:03

    艾多根籲烏俄遵守黑海協議 聯合國：首批糧食船將在數日內出港

    花旗台灣榮獲「最佳投資銀行」2大獎
    若米格-29戰機援烏 波蘭將協助守衛斯洛伐克領空
    2022/04/30 06:04

    若米格-29戰機援烏 波蘭將協助守衛斯洛伐克領空
    快把波蘭戰機送來吧！ 烏克蘭籲西方快做決定
    2022/03/09 23:15

    快把波蘭戰機送來吧！ 烏克蘭籲西方快做決定

    疫情宅在家 膝蓋保健不能少
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播