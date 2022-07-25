中國利用「榴槤」拉攏東南亞 專家示警：可能做為政治工具

中國正利用水果之王」榴槤拉攏東南亞國家。圖為馬來西亞柔佛州峇株巴轄種植的榴槤。（法新社檔案照）

2022/07/25 01:02

〔編譯林雨萱／綜合報導〕中國接連以防疫為由，禁止台灣水果進口，將貿易做為政治工具，另一方面也從越南、泰國、馬來西亞、柬埔寨等東南亞國家進口榴槤，藉此與東南亞國家加深關係，以鞏固自身影響力與美國抗衡，東南亞國家對此高度警戒。

香港《南華早報》報導，榴槤已在中國與東南亞的外交中扮演要角，中國已和柬埔寨、菲律賓洽談榴槤進口：本月啟動從柬埔寨引進冷凍榴槤的試驗計畫，第一批重達50噸的榴槤已運抵中國。中國外交部長王毅近期造訪馬來西亞時提到，中國準備從大馬進口更多棕梠油、熱帶水果和其他農產品。

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王毅隨後也與越南副總理范平明共同宣布歷經4年談判達成的協議：越南榴槤即將進入中國市場，雙方同意建立供應鏈機制並強化港口建設，以提升產量，進一步促進雙邊貿易。據報導，越南將成為中國進口榴槤數量僅次於泰國的國家，為該國的榴槤栽種提供「巨大的成長空間」。

越南農業部表示，該國生產蔬果有7成運銷至中國，中國已成為越南最大貿易夥伴。越南快訊（VnExpress）報導，中國本月開始從越南引進百香果；越南海鮮出口商也不會因為包裝被檢測到含有武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒，而受到暫時出口禁令打擊。

然而，新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）越南研究計畫高級研究員黎鴻協（Le Hong Hiep）指出，雖然越南熱衷與中國維持穩定的跨境貿易，但同時也想確保北京不會將其用於經濟脅迫；越南懷疑中國可能利用邊境貿易對該國施加戰略影響力，以表達對於河內採取特定政策的不滿。

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