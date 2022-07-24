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    拜登確診後狀況持續好轉 17密切接觸者無人染疫

    美國總統拜登確診武漢肺炎後，22日透過視訊與經濟幕僚開會。（美聯社）

    美國總統拜登確診武漢肺炎後，22日透過視訊與經濟幕僚開會。（美聯社）

    2022/07/24 23:00

    〔中央社〕白宮防疫協調官吉哈（Ashish Jha）今天告訴美國廣播公司新聞網（ABC News），感染COVID-19的美國總統拜登健康狀況持續好轉，17名入列密切接觸者至今無人篩檢結果為陽性。

    79歲的拜登（Joe Biden）21日確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。副總統賀錦麗（Kamala Harris）被認定是密切接觸者之一。

    路透社報導，吉哈告訴ABC New，拜登「昨天狀況很棒，感覺很好」，他的密切接觸者持續遵守美國疾病管制暨預防中心（CDC）規定。

    吉哈另外告訴哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News），拜登有上呼吸道感染症狀，但情況良好。

    拜登目前人在白宮隔離，接受針對染疫患者的抗病毒處方藥Paxlovid治療，但仍繼續履行職務。

    白宮醫師歐康納（Kevin O'Connor）昨天表示，拜登症狀持續改善，但出現喉嚨痛與全身痠痛現象。此外，根據初步病毒定序結果，拜登極可能是感染BA.5變異株。

    賀錦麗與聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）、國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）等華府政壇高層，都曾確診COVID-19。

    白宮試圖凸顯拜登有能力應付疾病。在21日釋出的影片中，拜登向美國人民重申自己狀況很好，22日他還參加與白宮人員的視訊會議。

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