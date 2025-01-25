遭王鴻薇指控散佈造假圖片抹紅 罷團「山除薇害」：從來沒有！

近日網路上流傳國民黨立委王鴻薇在社群平台發布「我承認我是中國人」、「藍白就是要搞垮台灣」的貼文截圖。（資料照）

2025/01/25 18:29

相關新聞請見：網傳王鴻薇PO文「我是中國人」、「就要搞垮台灣」 本人回應了

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日網路上流傳國民黨立委王鴻薇在社群平台發布「我承認我是中國人」、「藍白就是要搞垮台灣」的貼文截圖，王鴻薇本人今天（25日）下午發聲明斥責罷免團體用造假圖片抹紅、抹黑她。對此，罷團「山除薇害—罷免王鴻薇」稍早也發聲回應，強調從未散佈相關圖片。

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近日網傳王鴻薇在Threads上發文：「即刻起我承認我是中國人，我以中國人為傲！藍白就是要搞垮台灣，亂刪亂審預算就是要讓你們不得安寧。我不怕你們罷免，我還有中國可以去」。王鴻薇今下午發聲明，指控「綠營側翼」、「罷免團體」假造其Threads帳號發文的圖片，在各大社群張貼，用低劣的抹紅方式攻擊她，「這些罷團跟民進黨側翼根本就是『造謠團隊』，簡直目無法紀，背後有民進黨當靠山，真的是殺人放火都沒關係嗎？」

面對王鴻薇的指控，「山除薇害」傍晚也在臉書粉專PO文澄清，「近日有一張疑似是王鴻薇委員官方帳號發布的串文，突然在X及各大社群平台上散佈，相信有在關注罷免相關消息的人都不陌生。同時，也有許多支持者在第一時間紛紛私訊、標注敝團，想請協助查證，但在夥伴們多日查證之下，並未找到圖片來源，原發文者也已刪文。」

「敝團認為該消息尚有諸多可疑之處，因此若有人曾詢問與該圖相關的問題，我們都會一一私訊或留言請大家切勿輕信，靜待我們的消息，也會一一幫王鴻薇委員澄清闢謠。所幸這張圖至今並未造成熱議，謠言也尚未發揮效力。然而，隨著罷免行動升溫，為避免有心人士借題發揮，趁機造謠，抹煞山除薇害團隊及各大罷團的努力，我們特此發文澄清，敝團從未散佈該圖片，或企圖帶動發酵與該圖片相關的謠言，懇請廣大的支持者面對假消息須得謹慎再謹慎，小心上車。」

「山除薇害」最後表示，「未來想必相關的假消息，只會多，不會少，為了不辜負大家的努力，我們會盡力為各位查證任何訊息，如有發現其他可疑的消息，也歡迎先行詢問敝團進行事實查核，避免落為他人棋子。」

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