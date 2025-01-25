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    台中渣男「騙炮白嫖」女高中生 掰愧對老婆小孩才不付錢

    曾男「騙炮白嫖」女高中生，二審時稱不付錢且封鎖女學生，是深感愧對老婆與小孩，示意圖。（資料照）

    曾男「騙炮白嫖」女高中生，二審時稱不付錢且封鎖女學生，是深感愧對老婆與小孩，示意圖。（資料照）

    2025/01/25 18:37

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中已婚曾姓男子對高中女學生謊稱，要以每月約60萬元包養，女方未同意，他改慫恿性交易，願意每次支付5000元，不料交易後食言，還封鎖LINE，女學生不甘被白嫖報警，一審判1年6月，曾男上訴二審，指自己深感愧對老婆與小孩才不付錢，台中高分院不採信，但認為他並未構成「引誘」，改判1年5月。

    判決書指出，曾男於2023年12月25日，透過交友軟體認識高中女學生（17歲），他謊稱將以每8天16萬元包養，女高中生不同意，曾男不斷遊說慫恿，之後改以一次5000元代價，與女學生約定性交易，還說「如果沒有包養，我今天給妳5000我就走了」、「我包過3個，都是固定的，前3個也都是學生」。

    曾男載女高中生到汽車旅館完成交易後，又以忘記帶錢為由，沒有支付「肉金」，還改口說，願意把這次性交易的「肉金」提高到2萬元，翌日（26日）約定在台中某超商給錢，實際上曾男食言而肥，沒有赴約，還把女方的LINE封鎖，女學生不甘被白嫖報警。

    台中地院一審時，曾男承認性交易，但他辯稱，不滿意女高中生的性服務，所以才沒有付款，不是要詐騙她，法官卻認為，曾男縱使對該次性交易不盡滿意，理應於交易當下即刻反映，或事後與女學生重新商議價格，曾男不給錢又封鎖對方，此行為違反誠信，亦與常見的性交易模式不同，顯然沒有付款真意，是詐欺行徑。

    一審還認為，女高中生出庭說，當時並無賣淫或被包養想法，曾男不斷慫恿性交易，利用女學生涉世未深，且有金錢需求的處境，訛稱願支付高價對價，欺瞞引誘性交易，之後藉故不付款，法紀觀念淡薄，價值觀念偏差，且矢口否認犯行，犯後態度不佳；依引誘及以詐術使少年（少女）為有對價之性交罪判刑1年6月。

    曾男上訴高等法院台中分院，仍否認訛詐性交等指控，他宣稱，女學生與他約定單次性交易5000元，這筆錢並非他難以負擔，之所以沒有付錢，是愧對老婆與3個小孩，自責之下，斷然選擇最快的方式，也就是封鎖女高中生，他並非無付款真意，本件純屬債務不履行的民事糾紛。

    二審不採信辯詞，但法官認為，女高中生交友軟體暱稱「急需$$」，且與曾男對性交易細節討價還價，顯示女高中生有性交易意願，曾男不構成「引誘」使少年（少女）性交易，依以詐術使少年（少女）為有對價之性交罪，改判1年5月，略減1個月，可上訴。

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