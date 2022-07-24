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    壯年男狂灌冰紅茶消暑 竟吐血1000毫升險送命

    男子走進急診室後就邊走路邊吐血，嚇壞一旁民眾。（圖擷取自黑龍江網絡廣播電視台）

    男子走進急診室後就邊走路邊吐血，嚇壞一旁民眾。（圖擷取自黑龍江網絡廣播電視台）

    2022/07/24 23:23

    〔即時新聞／綜合報導〕天氣炎熱，不少民眾會喝冷飲消暑，不過中國哈爾濱1名男子為消暑灌下一整瓶冰紅茶後，竟然邊走路邊吐血，進而導致出血性休克，所幸急救後順利撿回一命。

    綜合中國媒體報導，中國黑龍江省哈爾濱市1名38歲男子，19日下午因為天氣炎熱買了一瓶冰紅茶，並且幾乎一口氣灌下整瓶飲料，喝完後卻發現身體不適，不僅排出黑便，也開始吐血，他趕緊前往哈爾濱醫科大學附屬第一醫院急診室就醫。

    從醫院監視器畫面可以看到，這名男子走進急診室後就邊走路邊吐血，嚇壞一旁民眾。該院消化內科副主任馬志斌說，男子前後大約吐了1000毫升的血，當時狀況已是出血性休克初期，所幸緊急輸血並進行手術後，男子撿回一命，若再耽誤就醫時間，後果不堪設想。

    馬志斌解釋，男子讓冰鎮的飲料快速進入消化道，使得消化道黏膜產生劇烈痙攣，並產生嘔吐感，在嘔吐過程中又造成賁門（食道與胃的連接處）撕裂，導致出血量越來越大，才會持續吐血並引發出血性休克。

    馬志斌提醒，冰鎮食物或飲料容易刺激消化道，食用或飲用時應依據個人健康狀況，減緩進食速度，以免發生類似情形。

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