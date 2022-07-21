稱20大後中國不會對台動武 美CIA局長：仍不應低估習近平決心

CIA局長伯恩斯認為，中國不會在中共20大之後對台立即動武，但不應低估習近平控制台灣的決心。（彭博）

2022/07/21 11:24

〔即時新聞／綜合報導〕中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）20日在科羅拉多州舉行的「阿斯彭安全論壇」（Aspen Security Forum）中針對台海情勢進行分析，伯恩斯認為，中國國家主席習近平決心控制台灣，但中國正在研究俄羅斯在烏俄戰爭中教訓，未來幾年後才會行動，不會在中共20大之後對台立即動武。

綜合外媒報導，伯恩斯在論壇中提到烏俄戰爭對中國領導高層的影響，「中國高層某種程度上對他們所看到哦狀況感到不安，尤其是在普廷開戰的初期，對俄軍早期的軍事表現、俄軍的武器表現感到不安」。伯恩斯指出，中國領導階層正在努力研究俄羅斯帶給他們的教訓，中國領導階層認為，若要成功攻擊台灣，需要壓倒性的軍事力量，進而取得快速且決定性的勝利。

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伯恩斯認為，習近平不會在中共20大之後對台立即動武，但在未來十年內，如果入侵時間往後推，中國攻打台灣的風險就會越來越大。不過伯恩斯也示警，重點不在於中國會不會對台動武，而是在何時、以何種方式動用武力。

伯恩斯分析，中國領導階層和軍方正在吸取的教訓是，若要完成攻台目標，必須累積壓倒性力量，要能控制資訊，充實經濟實力以抵禦可能發生的國際制裁。伯恩斯表示，他不會低估習近平主張中國控制台灣的決心，如果他決定要這麼做，他會確保解放軍有足夠能力採取行動。

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