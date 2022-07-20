為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國「APT」駭客惡名昭彰 再遭比利時點名

    美國資安業者指稱，中國駭客團體「傲琴龍」與中國政府關係密切，在亞太多國進行間諜破壞活動。圖為2017年9月在北京舉行的「中國互聯網安全大會」。（路透；本報合成

    美國資安業者指稱，中國駭客團體「傲琴龍」與中國政府關係密切，在亞太多國進行間諜破壞活動。圖為2017年9月在北京舉行的「中國互聯網安全大會」。（路透；本報合成

    2022/07/20 21:57

    〔編譯陳成良／綜合報導〕跟以往亂槍打鳥式的駭客攻擊不同，中國近年有系地規劃網軍部隊利用「進階持續性威脅」（APT）手段，對國外目標發動攻擊。這次遭比利時外交部點名入侵該國內政部與國防部的黑手，就是中國APT駭客團體！

    APT是一種近年常見的網路攻擊型態，攻擊者往往都是相當龐大且有組織的駭客集團，而並非像一般的駭客事件可由單一駭客所為。遭比利時點名的三個中國APT駭客組織，代號分別為「APT27」、「APT28」及「APT30」，分別為「Gallium」、「Softcell」 和「 UNSC 2814」。

    比利時政府聲明中沒有說明中國網攻的性質，只是將其描述為「針對該國內政部聯邦公共服務（FPS）及比利時國防部的惡意網絡活動，嚴重影響了我們的主權、民主、安全和整個社會。」

    去年一月，德國當局也聲稱中國「APT27」組織現鎖定德國當地企業下手。據報導，另一個APT團體「APT30」 已經活躍了將近24年，自2004來，它一直鎖定索亞洲各地政府下手。

    6月間，美國安全研究機構「哨兵實驗室」（SentinelLabs）也能揭露，一個名為「傲琴龍」（Aoqin Dragon）的中國APT駭客組織，自2013年開始，利用帶有政治或色情元素的電腦檔案等誘餌，目標鎖定新加坡、香港、越南、柬埔寨和澳洲的政府、教育和電信機構，發動網攻，竊取情資。

    此前，美國國家安全局（NSA）、聯邦調查局（FBI）和網路暨基礎建設安全局（CISA）這三大安全機關，也相繼發聲明，指出中國支持的APT駭客團體，攻擊了許多美國政府和企業單位的伺服器、路由器和儲存設備，並盜取機密資訊。

    美國資安業者指稱，中國駭客團體「傲琴龍」與中國政府關係密切，在亞太多國進行間諜破壞活動。圖為2017年9月在北京舉行的「中國互聯網安全大會」。（美聯社檔案照）

    美國資安業者指稱，中國駭客團體「傲琴龍」與中國政府關係密切，在亞太多國進行間諜破壞活動。圖為2017年9月在北京舉行的「中國互聯網安全大會」。（美聯社檔案照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    反習派出手？上海遭駭 10億人戶籍及幾十億警情洩漏
    2022/07/03 14:28

    反習派出手？上海遭駭 10億人戶籍及幾十億警情洩漏
    無視FBI起訴 中國持續以幌子公司招聘駭客新血
    2022/07/02 23:41

    無視FBI起訴 中國持續以幌子公司招聘駭客新血
    中國傲琴龍 駭攻亞太國家10年
    2022/06/15 05:30

    中國傲琴龍 駭攻亞太國家10年
    經濟學人：中國情報常突槌 對台工作易誤判
    2022/06/03 07:55

    經濟學人：中國情報常突槌 對台工作易誤判
    中國駭客攻擊猖獗 連盟國俄羅斯也「照駭不誤」
    2022/05/20 23:33

    中國駭客攻擊猖獗 連盟國俄羅斯也「照駭不誤」

    股利債息雙收益策略
    美報告再揭中國政府駭客竊密 涉及國防產業逾30家企業受害
    2022/05/04 20:36

    美報告再揭中國政府駭客竊密 涉及國防產業逾30家企業受害
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播