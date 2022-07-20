中國「APT」駭客惡名昭彰 再遭比利時點名

美國資安業者指稱，中國駭客團體「傲琴龍」與中國政府關係密切，在亞太多國進行間諜破壞活動。圖為2017年9月在北京舉行的「中國互聯網安全大會」。（路透；本報合成

2022/07/20 21:57

〔編譯陳成良／綜合報導〕跟以往亂槍打鳥式的駭客攻擊不同，中國近年有系地規劃網軍部隊利用「進階持續性威脅」（APT）手段，對國外目標發動攻擊。這次遭比利時外交部點名入侵該國內政部與國防部的黑手，就是中國APT駭客團體！

APT是一種近年常見的網路攻擊型態，攻擊者往往都是相當龐大且有組織的駭客集團，而並非像一般的駭客事件可由單一駭客所為。遭比利時點名的三個中國APT駭客組織，代號分別為「APT27」、「APT28」及「APT30」，分別為「Gallium」、「Softcell」 和「 UNSC 2814」。

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比利時政府聲明中沒有說明中國網攻的性質，只是將其描述為「針對該國內政部聯邦公共服務（FPS）及比利時國防部的惡意網絡活動，嚴重影響了我們的主權、民主、安全和整個社會。」

去年一月，德國當局也聲稱中國「APT27」組織現鎖定德國當地企業下手。據報導，另一個APT團體「APT30」 已經活躍了將近24年，自2004來，它一直鎖定索亞洲各地政府下手。

6月間，美國安全研究機構「哨兵實驗室」（SentinelLabs）也能揭露，一個名為「傲琴龍」（Aoqin Dragon）的中國APT駭客組織，自2013年開始，利用帶有政治或色情元素的電腦檔案等誘餌，目標鎖定新加坡、香港、越南、柬埔寨和澳洲的政府、教育和電信機構，發動網攻，竊取情資。

此前，美國國家安全局（NSA）、聯邦調查局（FBI）和網路暨基礎建設安全局（CISA）這三大安全機關，也相繼發聲明，指出中國支持的APT駭客團體，攻擊了許多美國政府和企業單位的伺服器、路由器和儲存設備，並盜取機密資訊。

美國資安業者指稱，中國駭客團體「傲琴龍」與中國政府關係密切，在亞太多國進行間諜破壞活動。圖為2017年9月在北京舉行的「中國互聯網安全大會」。（美聯社檔案照）

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