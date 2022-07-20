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    瑞典環保少女不挺瑞典入北約？ 轉推「反北約標語」照片露玄機

    童貝里的金句「How dare you」，已成為搞笑創作的迷因梗圖素材。（取自網路）

    童貝里的金句「How dare you」，已成為搞笑創作的迷因梗圖素材。（取自網路）

    2022/07/20 20:13

    〔編譯陳成良／綜合報導〕向來以激進環保鬥士形象著稱的瑞典亞斯伯格症少女童貝里（Greta Thunberg），日前在推特轉推一張照片引發議論，因為照片上的青少年舉起反對加入北約組織的標語牌。俄媒《衛星通訊社》直接標題下結論：瑞典環保少女反對瑞典加入北約。

    童貝里3年前以號召星期五未來日（Friday for Future）「罷課救地球」聞名全球，她在轉推的照片正與該活動有關，只見參與的學生有人舉起「拒絕北約」、「自由的庫德斯坦」等標語。

    《衛星通訊社》報導稱，童貝里還發言捍衛「自由庫德斯坦」，她指的是土耳其總統艾多根要求瑞典和芬蘭尋求加入北約的國家，一起打擊庫德工人黨（PKK）的聲明。

    童貝里也評論了襲捲英國和幾個歐洲國家的熱浪問題，她說：「只要我們把頭埋在沙子裡，認為利潤和貪婪高於人類和地球，氣候危機就會越來越嚴重。我們仍在夢遊中走向邊緣。」

    西方主流媒體對童貝里多持正面評價，因為環保符合「政治正確」，但有人批評，她只是譁眾取寵、表裡不一的富家千金。

    例如2019年8月她去紐約參加聯合國氣候峰會，聲稱為了避免碳排放而不搭飛機，改乘坐太陽能帆船，經歷15天橫跨大西洋到紐約，但實際上的總碳排放量遠超過搭飛機；回程童貝里也沒搭船，還請4位船員特地搭飛機到美國，再把船開回歐洲。

    童貝里自詡能用肉眼看到二氧化碳，但她曾在推特po自己搭火車時的用餐照，滿桌的紙杯、塑膠，浪費食物以及食用進口香蕉，儘是「碳足跡」，跟她的主張極為矛盾，簡直成了「不環保少女」。

    童貝里在會議上用激昂憤怒的一句：「How dare you！」（你們怎敢！）痛批各國領袖漠視環保問題。不過她的「How dare you」，已成為搞笑創作的迷因梗圖素材。

    童貝里轉推的照片，有人高舉反對加入北約、支持土耳其庫德族的標語牌。（翻攝自推特@GretaThunberg）

    童貝里轉推的照片，有人高舉反對加入北約、支持土耳其庫德族的標語牌。（翻攝自推特@GretaThunberg）

    童貝里曾秀出自己搭火車時的用餐照，滿桌的紙杯、塑膠，浪費食物以及食用進口香蕉，與其減碳主張矛盾。（取自推特@GretaThunberg）

    童貝里曾秀出自己搭火車時的用餐照，滿桌的紙杯、塑膠，浪費食物以及食用進口香蕉，與其減碳主張矛盾。（取自推特@GretaThunberg）

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