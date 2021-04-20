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    支持疫苗全球取得機制 瑞典環保少女捐出340萬元

    瑞典「環保少女」童貝里（Greta Thunberg）19日宣布，為支持武漢肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）運作，讓疫苗在全球公平分配，她透過自己的基金會向世衛組織基金會捐贈10萬歐元（約新台幣340萬元）。（歐新社）

    瑞典「環保少女」童貝里（Greta Thunberg）19日宣布，為支持武漢肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）運作，讓疫苗在全球公平分配，她透過自己的基金會向世衛組織基金會捐贈10萬歐元（約新台幣340萬元）。（歐新社）

    2021/04/20 08:07

    〔即時新聞／綜合報導〕瑞典「環保少女」童貝里（Greta Thunberg）19日宣布，為支持武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗全球取得機制（COVAX）運作，讓武漢肺炎疫苗在全球公平分配，她透過自己的基金會向世衛組織基金會捐贈10萬歐元（約新台幣340萬元）。

    童貝里19日在世界衛生組織（WHO）記者會上發言指出，高收入國家接種疫苗數量與低收入國家之間的差距日益擴大，她為此呼籲國際社會，應該為解決疫苗不平等做更多工作，一如氣候危機一樣，優先幫助最脆弱的族群。她也宣布捐贈10萬歐元給世衛組織基金會，以支持COVAX全球疫苗取得機制，確保所有國家的衛生工作者及老年人等感染風險最高的人都能公平獲得疫苗。

    致力於氣候變遷議題的童貝里曾多次捐款，先前獲頒葡萄牙古本金人道獎（Gulbenkian Prize for Humanity）時，也曾宣布將100萬歐元的獎金捐贈給多個團體以保護環境。

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