聯合國人權高級專員8月將發表新疆報告 中國力阻

聯合國人權事務高級專員巴舍萊預計在8月發表新疆人權報告，傳出中國極力阻擋。（美聯社檔案照）

2022/07/20 19:54

〔編譯管淑平／綜合報導〕聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）預計在8月發表新疆人權報告。《路透》19日報導，根據3個國家外交官以及一封據稱在日內瓦外交圈流傳、由中國撰寫的書信，中國正設法阻擋巴舍萊發表這份報告。

巴舍萊5月訪問新疆，遭公民社會團體嚴厲批評對中國太軟弱後，她已表明因個人因素，不會尋求第二個任期。但是她承諾，在8月任期屆滿前，會發表新疆人權報告。這份報告將談論中國對待其少數族裔維吾爾族的方式。

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《路透》指出，3個國家的外交官以及1名人權專家透露，這封中國撰寫的書信，對巴舍萊將發表的這份報告表達「嚴重關切」，力圖阻止報告發表；中國在6月底開始向日內瓦的外交圈流傳這封書信，要求各國簽署支持。

信中說，「（對新疆的）評估，若發表，將增加政治化以及在人權領域的集團對抗，削弱聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）的公信力，傷害該署與會員國之間的合作」，「我們強烈敦促高級專員女士不要發表這樣的評估報告」。

中國常駐日內瓦代表團發言人劉玉印並未說明這封書信是否已經發送出去，也未回應有關其內容的詢問。他說，最近已經有將近100個國家表達對中國在新疆相關問題的支持，以及「他們反對以人權為藉口，干預中國內部事務。」

不清楚巴舍萊是否收到了這封信，OHCHR發言人拒絕評論此事，這名發言人說，這份新疆報告正在做最後定稿，包括提供中國報告複本以便其評論，這是標準作法。

《路透》說，無法確認有多少國家簽署中國這份信函，其中一名消息人士、在日內瓦的外交官說，他的國家對這封信給予正面回應，支持中國立場。且信件有另一版本內容，對巴舍萊有更多批評，指該份新疆報告「未經授權，嚴重違背OHCHR的職責」，將打擊她個人公信力，這名外交官說，信件最後版是較溫和版本，但是不清楚是誰編輯了信件內容以及理由。

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