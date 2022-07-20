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    中共靠大外宣洗白新疆政策 報告發現2個地區最買單

    中共以大外宣的方式，遮掩其在新疆侵害人權的政策。（彭博）

    中共以大外宣的方式，遮掩其在新疆侵害人權的政策。（彭博）

    2022/07/20 13:46

    〔即時新聞／綜合報導〕中國推動大外宣行之有年，尤其在新疆人權議題上，中國為了弭平西方世界的批評，利用科技、社交媒體和假消息來包裝其新疆政策，澳洲戰略政策研究所（ASPI）20日發布報告，指出有兩個地方對中國大外宣最買單，分別是中東與非洲。

    《德國之聲》報導，該份報告指出，中國大外宣成功使各國政府、國際企業和民間社會組織，在新疆議題上大致保持沉默，其中大外宣效果最佳的區域是穆斯林國家以及非西方國家，在伊斯蘭合作組織的57個成員國之中，只有阿爾巴尼亞和土耳其譴責中國的新疆政策。

    從聯合國人權理事會來看，支持中共政策的國家大多分布在非洲和中東地區，反過來說譴責中共的則多為西方或民主國家。

    報告還點出，中國政府對於不同地區，採用不同的大外宣策略，像是在中東與非洲，中國會挑動該國的反種族主義與反殖民主義，至於面對西方國家時，中國會將目標訂在轉移公眾的注意力。

    此外中共大外宣管道也值得探討，報告發現中共在臉書上的外宣行動，成效比其他平台好，原因在於臉書上反駁的聲音比較少，相較來說，推特是記者、維權人士和學者的主要平台，因此中共外宣推動相對不易。

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