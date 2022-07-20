網傳「跨境貿易必須用人民幣支付」 查核中心：錯誤訊息

社群平台15日流傳一段影片，指出21日起，進口買賣中國商品須使用人民幣，經查核中心查核，此為錯誤訊息。（擷取自台灣事實查核中心）

2022/07/20 09:40

〔即時新聞／綜合報導〕社群平台15日流傳一段影片，影片上文字稱「有趣了！7/21起實施進口買賣中國商品，必須用RMB做交易。這個殺傷力更強，老美搞出俄烏戰爭玩弄SWIFT，真的是弄巧成『矬』。」，指出21日起，進口買賣中國商品須使用人民幣，經查核中心查核，此為錯誤訊息。

根據台灣事實查核中心報告，該影片長度2分39秒，影片內嵌簡體字字幕，「人民幣替代美元全球化 7月21日進口買賣中國商品 必須用人民幣」，影片內容為一位身穿藍衣套裝的女性演講者，搭配旁白女聲，說明「6月23日央行下達了人民幣結算令，跨境貿易必須用人民幣支付」。

請繼續往下閱讀...

查核中心檢視中國政府網站及中國人民銀行網站，僅稱「加大對外貿新業態的支持力度，完善跨境電商等外貿新業態跨境人民幣業務相關政策；將支付機構跨境業務辦理範圍由貨物貿易、服務貿易拓寬至全部經常項下；明確銀行、支付機構等相關業務主體展業和備案要求；明確業務真實性審核、反洗錢、反恐怖融資、反逃稅以及數據報送等要求，壓實銀行與支付機構展業責任，防控業務風險」。並無「7月21日起實施進口買賣中國商品，必須用人民幣做交易」。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，中國人民銀行主要是鼓勵中國當地銀行支持跨境電商，跨境交易使用人民幣結算，來讓人民幣國際化，也可免除匯率問題，並非網傳「7月21日起實施進口買賣中國商品，必須用人民幣做交易」內容。

且查核中心將傳言影片截圖後，透過百度搜索，結果均為左右相反，查核中心便把影片截圖水平翻轉後，用Google以圖搜圖，找到「西瓜視頻」發布的一段影片，影片標題為「陳果的人生課，人生果然不同」。該影片完整版本主講作家陳果的人生道理，與傳言金融資源無關。綜合以上，該傳言與影片均為虛構捏造資訊，是「錯誤」訊息。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法