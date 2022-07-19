三寶？撞倒外送員竟倒車再輾過......他自稱緊張導致駕駛不當

中國廣東省深圳市一名外送員遭轎車二度撞擊輾壓，中國網友對官方調查結果不買單。（翻攝自微博）

2022/07/19 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕7月19日上午，中國廣東省深圳市南山區發生一起交通事故。從網路上流傳的影片可以看到，一位外送員騎著機車才剛起步，就立刻遭到一輛黑色轎車撞倒。當外送員躺在地上準備起身時，黑色轎車居然倒車後再往前直撞，輾過外送員後又再倒車。當時外送員仍有行動能力，盡速離開原地。而轎車駕駛下車後僅打了電話，並未查看外送員的傷勢。根據事故目擊者的說法，駕駛應是聯絡保險公司或報警處理。

綜合中媒報導，事發當下深圳市公安局交警支隊已前往處理。遭撞的陳姓外送員送醫治療後，目前已無生命危險。而交警對肇事的金姓駕駛進行酒測，並未檢驗出酒精反應。經過初步調查後，金姓駕駛供稱因為緊張導致駕駛不當，才二度撞擊陳姓外送員。目前金姓駕駛被帶回公安機關，繼續進行調查。

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該則新聞在網路上發布後，中國網友們對於交警的調查結果大感不滿。大多數的網友都認為，從影片中轎車第二次輾過外送員的畫面來看，駕駛很有可能是故意的。也有一些網友認為，駕駛的行為根本算得上是蓄意謀殺，並且批評調查結果過於草率，以及質疑深圳交警的公信力。

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