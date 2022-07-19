費城地鐵再傳性侵 女遭槍手脅迫、男友目睹全程

嫌犯持槍指著受害者男友，在費城地鐵月台性侵得逞。地鐵示意圖。（彭博）

2022/07/19 23:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國費城地鐵站週一（18日）再傳性侵事件，一名男子在月台上持槍指著一名女性的男友，接著性侵該女子。據了解，這是自去年10月以來，費城火車站月台發生的第3起性侵案件。

綜合外媒報導，費城警方表示，這起案件發生於當地時間凌晨4點30分左右，在寬街線（Broad Street Line）的斯奈德站（Snyder station）月台上，一名女子與他男友正在車站裡試穿衣服，爾後嫌疑人牽著腳踏車進站，3人彼此打了招呼，幾分鐘後，該名嫌疑人再次回到受害者所在地，並持槍指著受害者和他男友。

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監視器影像顯示，女子男友在槍口下舉起雙手，嫌犯警告他不要插手後，性侵該名女子，得逞後便騎著腳踏車離開車站，受害者和他男友從另一個出口離開並報警。警方表示，目前尚不清楚3人進入車站時，車站是否已對外開放，因為該站的第一列列車於淩晨4時45分左右才抵達車站。凶嫌仍在逃逸中，警方公布監視器所拍到的凶嫌畫面，希望盡早將人逮捕歸案。

這是賓夕法尼亞州東南地區交通局（SEPTA）營運的地鐵系統去年10月以來第3起性侵案，今年4月，一名女子在列車上遇襲。去年10月，一名女子遭性侵，當時同車乘客甚至拿出手機錄影，無人阻止或報警，引發軒然大波。SEPTA官員承諾，警方將增聘更多人員以維護乘客安全。

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