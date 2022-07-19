為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    難逃調查！佛奇表態退休 共和黨不善罷干休

    北京曾對佛奇讚譽有加，還將他喻為「美國鍾南山」。（路透資料照）

    北京曾對佛奇讚譽有加，還將他喻為「美國鍾南山」。（路透資料照）

    2022/07/19 15:21

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）18日透露，他在總統拜登本屆任期結束時就會退休，不過他恐將先面對來自共和黨排山倒海的究責聲浪，預料公職生涯最後的日子不會好過。

    2022年是美國期中選舉年，共和黨有信心「紅潮再現」，重拾參眾兩院多數，多位共和黨人已放話，屆時要徹查佛奇涉嫌隱瞞中國武漢實驗室病毒洩漏，以及隱瞞病毒起源的真相，並追究他誤導美國防疫行動的責任。

    佛奇18日接受美媒《政客》（Politico）專訪時表示，如果共和黨在今年期中選舉贏得參眾兩院任一院的控制權，他已準備好接受任何由共和黨發起的國會調查。不過佛奇強調，他下台的決定與是否會接受任何調查無關。

    佛奇再三否認他領導的國家過敏和傳染病研究所（NIAID）曾資助中國從事改造病毒的「功能增益」（gain-of-function）研究，但NIAID的上司機構美國國立衛生研究院（NIH）官員已間接承認此事，佛奇涉嫌向國會作偽證。

    此外，美國眾議院共和黨人也公布了佛奇部分電子郵件，證明佛奇早就知道病毒可能是從中國武毒所洩漏的情況，卻試圖隱匿。

    眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）已表示，如果共和黨重掌參眾兩院多數席位，將成立跨黨派中國委員會，並調查武漢肺炎的疫情起源。等多家美國保守派媒體預料，屆時佛奇難逃究責。

    共和黨重量級聯邦參議院保羅（Rand Paul），多次在參院聽證會與佛奇激烈交鋒，他已要求對佛奇展開刑事調查。據報導，如果共和黨人在參院中翻盤，醫生出身的保羅將成為參院衛生委員會主席。

    該委員會目前最資深成員、北卡羅萊納州聯邦參議員布爾（Richard Burr）即將退休。據信布爾不再競選連任，與他在前總統川普彈劾案投下贊成票，激怒保守派選民有關。

    81歲的佛奇是七朝遺老（歷七任美國總統），從1984年被已故總統雷根任命為國家過敏和傳染病研究所所長至今，在美國公衛界的地位難以撼動，在退休後可拿到職涯中最高3年薪資平均值的八成。

    佛奇透露辭意，與去年11月接受美國廣播公司（ABC）訪問時的說法完全不同，當時他矢言在武漢肺炎疫情結束之前不會離職，針對共和黨人要追究他的防疫失職，佛奇還自稱他代表科學，不容批評。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    因疫情爆紅！ 美首席防疫專家佛奇曝退休時間點
    2022/07/19 00:24

    因疫情爆紅！ 美首席防疫專家佛奇曝退休時間點
    「Paxlovid反彈」武肺症狀復發 美首席防疫專家佛奇也中招
    2022/06/30 20:55

    「Paxlovid反彈」武肺症狀復發 美首席防疫專家佛奇也中招

    退休專案再升級 基富通推0手續費特惠
    美防疫專家佛奇 已打過4劑疫苗仍確診武肺
    2022/06/16 07:10

    美防疫專家佛奇 已打過4劑疫苗仍確診武肺
    若川普2024重返執政 佛奇表態不幹了
    2022/05/17 11:24

    若川普2024重返執政 佛奇表態不幹了
    招了！美國衛院長坦承 美曾應中方要求隱匿武肺病毒基因定序
    2022/05/15 16:28

    招了！美國衛院長坦承 美曾應中方要求隱匿武肺病毒基因定序
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播