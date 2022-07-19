難逃調查！佛奇表態退休 共和黨不善罷干休

北京曾對佛奇讚譽有加，還將他喻為「美國鍾南山」。（路透資料照）

2022/07/19 15:21

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）18日透露，他在總統拜登本屆任期結束時就會退休，不過他恐將先面對來自共和黨排山倒海的究責聲浪，預料公職生涯最後的日子不會好過。

2022年是美國期中選舉年，共和黨有信心「紅潮再現」，重拾參眾兩院多數，多位共和黨人已放話，屆時要徹查佛奇涉嫌隱瞞中國武漢實驗室病毒洩漏，以及隱瞞病毒起源的真相，並追究他誤導美國防疫行動的責任。

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佛奇18日接受美媒《政客》（Politico）專訪時表示，如果共和黨在今年期中選舉贏得參眾兩院任一院的控制權，他已準備好接受任何由共和黨發起的國會調查。不過佛奇強調，他下台的決定與是否會接受任何調查無關。

佛奇再三否認他領導的國家過敏和傳染病研究所（NIAID）曾資助中國從事改造病毒的「功能增益」（gain-of-function）研究，但NIAID的上司機構美國國立衛生研究院（NIH）官員已間接承認此事，佛奇涉嫌向國會作偽證。

此外，美國眾議院共和黨人也公布了佛奇部分電子郵件，證明佛奇早就知道病毒可能是從中國武毒所洩漏的情況，卻試圖隱匿。

眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）已表示，如果共和黨重掌參眾兩院多數席位，將成立跨黨派中國委員會，並調查武漢肺炎的疫情起源。等多家美國保守派媒體預料，屆時佛奇難逃究責。

共和黨重量級聯邦參議院保羅（Rand Paul），多次在參院聽證會與佛奇激烈交鋒，他已要求對佛奇展開刑事調查。據報導，如果共和黨人在參院中翻盤，醫生出身的保羅將成為參院衛生委員會主席。

該委員會目前最資深成員、北卡羅萊納州聯邦參議員布爾（Richard Burr）即將退休。據信布爾不再競選連任，與他在前總統川普彈劾案投下贊成票，激怒保守派選民有關。

81歲的佛奇是七朝遺老（歷七任美國總統），從1984年被已故總統雷根任命為國家過敏和傳染病研究所所長至今，在美國公衛界的地位難以撼動，在退休後可拿到職涯中最高3年薪資平均值的八成。

佛奇透露辭意，與去年11月接受美國廣播公司（ABC）訪問時的說法完全不同，當時他矢言在武漢肺炎疫情結束之前不會離職，針對共和黨人要追究他的防疫失職，佛奇還自稱他代表科學，不容批評。

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