招了！美國衛院長坦承 美曾應中方要求隱匿武肺病毒基因定序

美國國家衛生研究院院長羅塔巴克。（圖擷取自NIH官網）

2022/05/15 16:28

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國家衛生研究院（NIH）代理院長塔巴克（Lawrence Tabak）證實，美衛生官員曾應中方學者要求，隱匿了武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒的基因定序。

《美國之音》報導，塔巴克11日出席國會眾議院撥款委員會時作此表述。塔巴克表示，NIH將來自疫情最初爆發地中國武漢的數據從「公共查閱處撤下」，不過他強調強調數據沒有被刪除，仍在檔案庫中，研究人員仍然可以透過磁帶庫中的「磁帶儲存器」獲取這些數據。

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報導指出，日前《浮華世界》（Vanity Fair）雜誌報導，雖然這些病毒基因定序數據有可能解決COVID-19病毒究竟是從武漢病毒研究所洩露而出或是由動物自然傳播給人的疑問，美方衛生官員卻按照中方科學家的要求將這些數據隱匿起來。

《浮華世界》3月間也曾報導，美國病毒學家布盧姆（Jesse Bloom）2021年發現，早期的COVID-19病毒的基因定序從美國聯邦政府經營的數據庫中消失了。

當布盧姆提出這個問題時，據說他被時任NIH院長斯柯林斯（Francis Collins），以及美國白宮首席醫學顧問、國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）等人斥責。

儘管佛奇在國會聽證會中，再三否認NIAID所屬的NIH曾資助中國武毒所從事改造病毒的「功能增益」（gain-of-function）研究。不過塔巴克去年11月間回答共和黨眾議員提問時，已間接承認此事，佛奇涉嫌向國會作偽證。

塔巴克提到一項「有限實驗」，這項實驗旨在測試「在中國傳播的天然蝙蝠冠狀病毒的刺突蛋白，是否能夠在老鼠模型中與人類ACE2受體結合」。塔巴克承認，實驗室老鼠感染了改造過的蝙蝠病毒，比感染未經改造的蝙蝠病毒的老鼠「病得更重」。

儘管塔巴克沒有使用「功能增益」這一術語，但因其描述的內容與「功能增益」的通俗定義完全相符，也因此間接證實了NIH確實資助了武毒所的功能增益項目，這無疑拆穿了佛奇的謊言。

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美國「抗疫隊長」佛奇，再三否認NIH曾資助中國從事改造病毒的「功能增益」研究。不過NIH官員已間接承認此事，佛奇涉嫌向國會作偽證。（歐新社資料照）

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