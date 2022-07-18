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    謠言終結站》拜登避談次子醜聞？ 查核平台：影片遭後製

    美國總統拜登的公開演講影像遭移花接木，內容變成避談次子醜聞。（美聯社）

    美國總統拜登的公開演講影像遭移花接木，內容變成避談次子醜聞。（美聯社）

    2022/07/18 20:29

    〔即時新聞／綜合報導〕最近網路上流傳一則20秒的影片，內容是美國總統拜登發表槍枝控管的演說時，遭現場民眾打斷。民眾要求拜登評論他的次子杭特拜登（Hunter Biden）的醜聞，而拜登停頓許久後沒有回應問題，又回到自己演講內容。查核平台在追蹤影片來源後，指出該則影片的音軌遭後製，內容與演講現場的情況有出入。

    根據《MyGoPen》的查核報告，網路影片取用7月11日拜登在白宮外舉行的發布會，內容是美國國會通過新的槍枝管治法案。當時確實有一名男子打斷拜登的發言，但該名男子則是向拜登進行喊話，希望拜登在槍枝管控的政策上做更多努力。根據外媒報導，該名男子是曼紐爾奧利弗（Manuel Oliver），他的兒子於2018年「佛羅里達校園槍擊案」中不幸喪生。

    不過查核平台在比對網路影片與原始影片後，發現男子的提問遭後製，變成詢問拜登「你怎麼看待杭特的iclound備份？」、「有一個視頻是他和一個妓女爭論他有多少古柯鹼。總統先生，你怎麼看待這件事？」。

    查核平台也搜尋網路影片上的浮水印文字，找到影片製作人「Damon imani」的推特。「Damon imani」在推特承認，影片經過他的重製，並稱「這叫作根據事實的信息迷因（informative meme）」。

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