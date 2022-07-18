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    俄官媒編譯闖直播現場喊反戰 時隔4個月又被逮

    曾任俄官媒編譯的奧芙揚尼科娃（右）3月時闖入直播現場高舉反戰標語。（法新社）

    曾任俄官媒編譯的奧芙揚尼科娃（右）3月時闖入直播現場高舉反戰標語。（法新社）

    2022/07/18 12:27

    〔即時新聞／綜合報導〕曾任俄官媒編譯的奧芙揚尼科娃（Ovsyannikova）3月因闖入俄國家電視台直播現場、高舉反戰標語而聲名大噪，事後她遠走德國工作，本月才剛回國，昨就在遛狗時無預警被逮，在警局拘留3小時後才被釋放。

    綜合外媒報導，俄當局曾批評奧芙揚尼科娃抗議是「流氓行為」，當時法院也判決奧芙揚尼科罰款280美元（新台幣8378元）。事發後，奧芙揚尼科娃也遠走他鄉，在德國媒體Welt工作，但本月初，她在臉書透露前夫以她抗議行為向法院訴求孩子監護權，她不得不返國處裡。

    根據路透社報導，奧芙揚尼科娃昨遛狗時被警方逮捕，還在警局拘留3小時。她的臉書也全程記錄，第1則貼文以第三人稱寫到，「奧芙揚尼科娃被拘留了，有關她位置的資訊不明」，還附上兩名警察逮捕她的照片。

    第2則貼文寫到，她下午才出們遛狗不久，穿制服的警察靠近她，目前等待律師。她也透露自己在莫斯科某警察局。

    她最新貼文說到，她回家了，一切都平安，她也感謝附近鄰居第一時間馬上幫她聯絡律師、朋友。

    外媒報導，奧芙揚尼科娃15日曾在臉書上傳，她在俄克里姆林宮附近舉著標語控訴「很多兒童死掉、兇手就是俄總理普廷」，相關行為早已觸法。

    曾任俄官媒編譯的奧芙揚尼科娃昨在遛狗時被警方逮捕並拘留3小時。（圖取自Ovsyannikova臉書粉絲頁）

    曾任俄官媒編譯的奧芙揚尼科娃昨在遛狗時被警方逮捕並拘留3小時。（圖取自Ovsyannikova臉書粉絲頁）

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