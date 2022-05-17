美國務院更新台美現況 日外相林芳正強調台海安全重要性

日本外相林芳正（左）強調台灣海峽和平與穩定的重要性，呼籲G7各國合作應對。（歐新社）

2022/05/17 19:36

〔駐日特派員林翠儀／東京17日報導〕日本外相林芳正在今天例行記者會上被問及美國國務院官網大幅更新美台關係「事實清單」（Fact Sheet），刪除「台灣是中國的一部分」和「不支持台灣獨立」等文字一事，他表示，不就美國政府官網的內容一一置評，不過他再度強調台灣海峽和平穩定的重要性。

美國國務院本月5日大幅更新網站上的美台關係現況，除刪除「台灣是中國一部分」、「不支持台灣獨立」等字句，也將「對台六項保證」納入一中政策、確認台灣是美國印太重要夥伴。

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外務省今天例行記者會上，具有親中色彩的網媒詢問林芳正，有部分媒體解讀這是美國未來將承認台獨的前兆，擔心日本將被捲入中台的軍事衝突。要求他對美國國務院的更新「事實清單」表示看法。

林芳正表示，對於美國政府官網的內容不便一一置評，而且對台灣有事的假設性問題也不予評論。不過，台灣海峽的和平穩定，對日本和國際社會的安全極為重要，鼓勵和平解決兩岸爭端是日本一貫的立場。

他進一步指出，日本周邊的安全保障環境趨於嚴峻，為了應對任何事態，政府從平時開始即做好包括體制整備等的萬全準備。

林芳正近期馬不停蹄先走訪各國，包括利用5月長假期間訪問中亞的哈薩克、烏茲別克、蒙古，以及南太平島國的斐濟和帛琉。他上週以首相岸田文雄特使身分訪韓，參加新任總統尹錫悅的就職典禮後，再赴德國出席7大工業國（G7）外長會議，今天是他在相隔近3週以來親自主持外務省例行記者會。

日本共同社報導，13日在德國舉行的G7外長會議中，林芳正主導了有關俄羅斯入侵烏克蘭後中國動向的討論，他在會後向媒體表示，對於霸權主義傾向日益嚴重的中國，各國均發言表示擔憂。

林芳正在會談中也表明了反對中國在東海、南海繼續加強以實力改變現狀的嘗試，強調台灣海峽和平與穩定的重要性，呼籲G7各國合作應對。

由於林芳正的主導，G7外長會議的聯合聲明也連續第2年強調台海和平穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸爭端，並支持台灣有意義參與世界衛生大會（WHA）及世衛組織（WHO）的技術會議。

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