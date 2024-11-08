顛覆原本假設！DNA揭示龐貝城居民存在特殊性關係

近日對這些龐貝城罹難者的DNA分析顯示，這些一起死去的人之間存在著一些特殊性關係。（歐新社）

2024/11/08 11:15

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕公元79年的維蘇威火山爆發，將繁華的龐貝城一夕毀滅，造成2000人死亡，許多人遭火山灰掩埋保留著離世那一刻，近日對這些罹難者的DNA分析顯示，這些一起死去的人之間存在著一些特殊性關係。

國際頂尖期刊《當代生物學》（Current Biology）刊登一篇關於龐貝城的最新研究，研究作者之一哈佛醫學院遺傳學教授賴克（David Reich ）表示，從龐貝城罹難者的DNA分析表明，有些人的關係並不像表面上看起來的那樣。

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在龐貝城知名的「金手鐲之家」內，一個戴著金手鐲、腿上抱著孩子的成年人長期以來被認為是帶著孩子的母親，DNA分析顯示，實際上，這兩人是「一個沒有血緣關係的成年男性和兒童」。

另外一對在擁抱中死去的兩人一直以來被認為是姐妹或母女，但被發現其中至少有1人的基因是男性，賴克指出「這些發現挑戰了傳統的性別和家庭假設。」

研究報告的合著者、哈佛醫學院和馬克斯·普朗克演化人類學研究所（Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie）的考古遺傳學家米特尼克（Alissa Mittnik）指出：「我們的發現對考古數據的解釋和對古代社會的理解具有重大意義；將遺傳數據與考古和歷史訊息相結合，以避免基於現代假設的誤解。」

在這個研究中也發現，罹難者俱有不同的基因組背景，主要是近東地中海移民的後裔，證實了羅馬帝國的多種族性。

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