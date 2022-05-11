美國務院更新美台論述 白宮官員：一中政策不變、不支持台獨

美國國務院網站更新美台關係論述，白宮印太事務協調官康貝爾表示，美國一中政策不變，不支持台灣獨立是美方長期立場。（路透資料照）

2022/05/11 23:30

〔中央社〕美國國務院網站更新美台關係論述，引發外界關注美國對台政策是否改變。對此，白宮印太事務協調官康貝爾表示，美國一中政策不變，不支持台灣獨立是美方長期立場。

康貝爾（Kurt Campbell）今天出席美國和平研究所（USIP）一場討論本週稍晚將舉行的美國與東南亞國家協會（ASEAN）峰會研討會，與前白宮國安會亞洲事務資深主任、美國和平研究所特別顧問麥艾文（Evan Medeiros）對談。

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麥艾文問及美國國務院日前更新美台關係論述是否意味美國對台政策做出調整，康貝爾指出，「我可以非常直接的說，我們的政策沒有改變，並保持一致」。

麥艾文追問這是否意味美方不支持台灣獨立，康貝爾答覆，「這是正確的」，這是美國長期立場，一中政策仍發揮作用。

美國務院5日更新官網上美台關係現況，除了將「對台六項保證」納入一中政策、確認台灣是美國印太重要夥伴外，也刪除先前2018年版本內「台灣是中國一部分」、「不支持台灣獨立」等字句，引發外界對美國對台政策是否改變的議論。

美國務院發言人普萊斯（（Ned Price）昨天在媒體例行簡報上表示，美國政策未變，僅是更新一份事實清單（Fact Sheet），美國對台政策仍是以台灣關係法、美中三公報與六項保證為指引。國務院對台事實清單反映美台堅若磐石的非官方關係。

至於美國與東協國家對於兩岸關係的討論，康貝爾強調，美方希望採取措施確保台灣海峽和平穩定，美方不尋求採取挑釁行為，清楚表達嚇阻挑釁性措施的期望。對其他國家而言，不論公開或私下，強調發生在烏克蘭的事絕不能在亞洲發生至關重要。

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