為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美國更新台美簡報 刪「台灣是中國一部分」、「不支持台獨」

    美台關係現況描述成果清單（Fact Sheet）舊版本的「只有一個中國，台灣是中國一部分」、「美國不支持台灣獨立」等語，在5日公布的新版本刪除。（圖擷取自美國國務院官網）

    美台關係現況描述成果清單（Fact Sheet）舊版本的「只有一個中國，台灣是中國一部分」、「美國不支持台灣獨立」等語，在5日公布的新版本刪除。（圖擷取自美國國務院官網）

    2022/05/10 08:11

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院5日大幅修改一份美台雙邊關係的簡報，刪除「台灣是中國一部份」、「不支持台獨」等措辭，並且新增「美國長期奉行基於台灣關係法、美中三公報和六項保證的『一個中國』政策」。

    美國國務院東亞及太平洋事務局5日公布最新美台關係現況描述成果清單（Fact Sheet），與2018年8月31日發布的版本相比，原本舊版開頭稱「美國和台灣享有強健的非官方關係」、「1979年美中聯合公報將外交承認從台北改為北京，美國在聯合公報中承認中華人民共和國政府為中國唯一合法政府，只有一個中國，台灣是中國一部分」、「美國不支持台灣獨立」。

    新版本雖然仍承認台美關係是非官方的，但大量刪除與中國相關的措辭，新版本開頭稱「台灣作為民主領頭羊和科技重鎮，是美國在印太區域的重要夥伴」、「美國與台灣有著相似的價值觀、深厚的商業和經濟以及牢固的民間關係，這些是我們友誼的基石，也是美國擴大與台灣接觸的動力」。

    新簡報還說，「美國長期奉行基於台灣關係法、美中三公報和六項保證的『一個中國』政策。雖然美國與台灣沒有外交關係，但我們有著強大的非官方關係，以及維護台海和平與穩定的持久利益」、「美國持續鼓勵以符合台灣人民意願和最佳利益的方式，和平解決兩岸分歧 」。

    美台關係現況描述成果清單（Fact Sheet）新版本新增「美國長期奉行基於台灣關係法、美中三公報和六項保證的『一個中國』政策」等措辭。（圖擷取自美國國務院官網）

    美台關係現況描述成果清單（Fact Sheet）新版本新增「美國長期奉行基於台灣關係法、美中三公報和六項保證的『一個中國』政策」等措辭。（圖擷取自美國國務院官網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美台高層在華府會晤 討論台灣參加世界衛生大會
    2022/04/02 09:32

    美台高層在華府會晤 討論台灣參加世界衛生大會
    自由開講》蔡總統CNN專訪分析：美台關係穩健提升、蔡習會機率低
    2021/10/31 11:21

    自由開講》蔡總統CNN專訪分析：美台關係穩健提升、蔡習會機率低

    魔法拉提技術 讓妳居家輕鬆防「溢」
    我國推動正名「台灣代表處」 外媒：拜登政府認真考慮
    2021/09/11 07:15

    我國推動正名「台灣代表處」 外媒：拜登政府認真考慮
    台灣被封為「全球最危險之地」 法退將：事關美國安危
    2021/05/05 09:01

    台灣被封為「全球最危險之地」 法退將：事關美國安危

    報酬率大超車！「這時刻」加碼勝率大增？
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播