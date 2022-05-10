美國更新台美簡報 刪「台灣是中國一部分」、「不支持台獨」

美台關係現況描述成果清單（Fact Sheet）舊版本的「只有一個中國，台灣是中國一部分」、「美國不支持台灣獨立」等語，在5日公布的新版本刪除。（圖擷取自美國國務院官網）

2022/05/10 08:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院5日大幅修改一份美台雙邊關係的簡報，刪除「台灣是中國一部份」、「不支持台獨」等措辭，並且新增「美國長期奉行基於台灣關係法、美中三公報和六項保證的『一個中國』政策」。

美國國務院東亞及太平洋事務局5日公布最新美台關係現況描述成果清單（Fact Sheet），與2018年8月31日發布的版本相比，原本舊版開頭稱「美國和台灣享有強健的非官方關係」、「1979年美中聯合公報將外交承認從台北改為北京，美國在聯合公報中承認中華人民共和國政府為中國唯一合法政府，只有一個中國，台灣是中國一部分」、「美國不支持台灣獨立」。

請繼續往下閱讀...

新版本雖然仍承認台美關係是非官方的，但大量刪除與中國相關的措辭，新版本開頭稱「台灣作為民主領頭羊和科技重鎮，是美國在印太區域的重要夥伴」、「美國與台灣有著相似的價值觀、深厚的商業和經濟以及牢固的民間關係，這些是我們友誼的基石，也是美國擴大與台灣接觸的動力」。

新簡報還說，「美國長期奉行基於台灣關係法、美中三公報和六項保證的『一個中國』政策。雖然美國與台灣沒有外交關係，但我們有著強大的非官方關係，以及維護台海和平與穩定的持久利益」、「美國持續鼓勵以符合台灣人民意願和最佳利益的方式，和平解決兩岸分歧 」。

美台關係現況描述成果清單（Fact Sheet）新版本新增「美國長期奉行基於台灣關係法、美中三公報和六項保證的『一個中國』政策」等措辭。（圖擷取自美國國務院官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法