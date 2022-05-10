美國務院更新美台關係現況 專家：雙邊關係出現「相當進展」

美國務院大幅更新官網美台關係事實現況描述，美國外交事務專家喬治華盛頓大學東亞時事教授韋傑理認為，這是認定美台關係出現明顯進展。（路透）

2022/05/10 23:31

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕《美國之音中文網》報導，針對美國國務院大幅更新官網美台關係事實現況描述，美國喬治華盛頓大學東亞時事教授韋傑理（Gerrit van der Wees）受訪表示，該項改變是雙邊關係出現相當進展（quite an improvement）；前美國在台協會（AIT）理事主席卜睿哲（Richard Bush）指出，美國務院刪除舊版有關認知到北京有關台灣立場的文字，因為先前的闡述方式「令人混淆」。

韋傑理分析，美台關係更新版首段即提到「台灣是美國印太重要夥伴」，較舊版「美台維持穩健的非官方關係」開場更有力；其次，新版以「美國長期以來一個中國政策是以台灣關係法、美中聯合公報和六項保證為指引」等文字來替代表述，美國仍可說政策沒有改變，即使舊版關於上海公報中「台灣是中國的一部分」段落已不見。

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韋傑理指出，第三點，「美國不支持台灣獨立」文字被刪除，新版提到「美台雖無外交關係，但有穩固非官方關係，也有維持台海和平穩定的持久利益」，已直接將台海和平穩定與美國的利益連結在一起；最後，新版另一重大改變是，提到美國持續鼓勵台海兩岸「以台灣人民意願及最佳利益」的方式和平解決分歧，此為拜登政府提出的說法，更符合民主價值及自決理念。

現任「布魯金斯研究所」資深研究員卜睿哲認為，舊版闡述方式令人混淆，華府在美中關係正常化時發表的那個聲明，可能導致許多人誤會美國認為台灣是中華人民共和國一部分，所以美國務院網站可能因此修改。

前AIT台北辦事處處長包道格（Douglas Paal）則指出，新版將「美國不支持台灣獨立的陳述刪除，看似美國立場有意改變，有待國務院釐清，最終必須看華府在更正式政策聲明中、如國務卿布林肯即將發表對中政策演說，是否遵循新的立場。

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