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    美國務院更新「美台關係現況」 中國外交部：虛化掏空一中

    中國外交部發言人趙立堅。（路透資料照）

    中國外交部發言人趙立堅。（路透資料照）

    2022/05/10 17:27

    〔中央社〕針對美國國務院官網近日更新美台關係現況，刪除「不支持台灣獨立」等字句，中國外交部今天聲稱，這是虛化掏空「一個中國原則」的小動作，在台灣問題上搞政治操弄，試圖改變台海現狀。

    美國國務院官網5日更新關於美台關係現況，除了將「對台六項保證」納入一中政策、確認台灣是美國印太重要夥伴外，也刪除「台灣是中國一部分」、「不支持台灣獨立」等字句。

    澎湃新聞報導，中國外交部10日下午舉行例行記者會，發言人趙立堅回應媒體有關提問時宣稱，「世界上只有一個中國。台灣是中國領土不可分割的一部分。中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，這是國際社會普遍共識和公認的國際關係準則」。

    趙立堅又說，「歷史不可篡改，事實不容否認，是非不能歪曲」。美方在中美三個聯合公報中，就台灣問題和一中原則作出了鄭重承諾。現在美方修改「美台關係事實清單」，這是虛化掏空一中原則的小動作，這種在台灣問題上搞政治操弄，試圖改變台海現狀的做法，必將引火焚身。

    他宣稱，美方應該恪守「一個中國」原則和「中美三個聯合公報」的規定，恪守在台灣問題上向中方作出的政治承諾，把總統拜登有關美不支持「台獨」的表態落到實處，停止藉涉台問題搞政治操弄，搞「以台制華」。

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