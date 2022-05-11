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    網站刪除「不支持台獨」 美國務院：反映美台關係堅若磐石

    美國國務院10日表示，新版美台關係現況內容反映台美堅若磐石的非官方關係，呼籲中國不要製造藉口對台施壓。（圖擷取自美國國務院）

    美國國務院10日表示，新版美台關係現況內容反映台美堅若磐石的非官方關係，呼籲中國不要製造藉口對台施壓。（圖擷取自美國國務院）

    2022/05/11 07:04

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院網站5日大幅更新美台關係現況，刪除「台灣是中國的一部分」、「美國不支持台灣獨立」等用語，引發中國強烈不滿。美國國務院10日表示，新版內容反映美台堅若磐石的非官方關係，呼籲中國不要製造藉口對台施壓。

    美國國務院5日更新對於美台關係事實現況（Fact Sheet）的文字描述，刪除舊版援引美中建交公報認知到「台灣是中國的一部分」的北京立場，也移除「美國不支持台灣獨立」等用語，並明確定義美國的「一個中國」政策是「以台灣關係法、美中三公報和六項保證為指引」。

    對此，中國外交部發言人趙立堅聲稱，此舉是虛化掏空「一個中國原則」小動作，在台灣問題上搞政治操弄，試圖改變台海現狀。

    《路透》報導，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）10日在媒體例行簡報會上表示，雖然一些措辭可能已經改變，美方基本的政策沒有改變，國務院定期會更新美國在世界各地對外關係的現況。

    普萊斯說，國務院對台關係事實現況，反映美國與台灣堅若磐石的非官方關係，美方呼籲中國以負責任的方式行事，不要製造藉口增加對台灣的壓力。

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