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    普廷祝賀川普、附和中國 稱台灣像烏克蘭挑起爭端

    俄羅斯總統普廷出席智庫活動時向川普道賀，同時也表態力挺中國，稱他不認為中國在亞太興風作浪，反而台灣才像烏克蘭，正想辦法在亞洲挑起爭端。（資料照，法新社）

    俄羅斯總統普廷出席智庫活動時向川普道賀，同時也表態力挺中國，稱他不認為中國在亞太興風作浪，反而台灣才像烏克蘭，正想辦法在亞洲挑起爭端。（資料照，法新社）

    2024/11/08 11:02

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕2024美國總統大選由共和黨候選人川普（Donald Trump）勝出，7日參加智庫活動的俄羅斯總統普廷除了向川普道賀，也表態力挺中國，稱他不認為中國在亞太興風作浪，反而台灣才像烏克蘭，正想辦法在亞洲挑起爭端。

    普廷（Vladimir Putin）7日在俄羅斯黑海度假勝地索契（Sochi）參加智庫「瓦爾代國際辯論俱樂部」（Valdai Discussion Club）的研討會，期間他除了祝賀川普當選美國總統，也將中國描述為俄羅斯的盟友，並大力支持北京在台灣問題上的主張。普廷還稱，他不認為中國在亞太興風作浪，並暗示是台灣試圖在亞洲挑起烏克蘭式的危機，以吸引外部支持。

    普廷也指出，中國將民主治理的台灣視為自己的領土，並定期在台灣附近進行軍事演習

    ，他聲稱「台灣周圍發生了很多事情，大家檯面上都認同台灣是中國的一部分，但實際上卻反其道而行，挑釁行為讓事態升級」。

    普廷也將中俄聯合軍演拿來與美日軍演進行比較，並稱「這些軍演不是要威脅任何人，而是為了確保我國安全。」

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