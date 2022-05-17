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    烏俄最新戰報！ 俄軍多處攻勢被擊退 烏軍越過北頓內茨克河開始反攻

    有消息指出烏軍已越過北頓內茨克河，開始攻擊俄軍的陣地。（法新社）

    有消息指出烏軍已越過北頓內茨克河，開始攻擊俄軍的陣地。（法新社）

    2022/05/17 17:13

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，俄軍目前將重心放在烏克蘭東部、南部地區，兩軍在這些區域有激烈的攻防，有消息指出俄軍在頓巴斯、札波羅熱地區的攻勢都被擊退，烏軍已經跨越北頓內茨克河，進攻俄軍的據點。

    時常分享烏俄戰爭情報的推特帳號「@mhmck」在推特po文表示，在頓巴斯地區，俄軍嘗試進攻萊曼（Lyman）、德羅比雪夫（Drobysheve）、北頓內茨克東南方的西羅泰尼（Syrotyne）與波帕斯納西南方的維斯克里瓦（Vyskryva）的烏軍陣地，但最終都以失敗收場。

    而頓巴斯南方和札波羅熱地區，俄軍對阿夫迪夫卡（Avdiivka）的卡瑪尼安卡（ Kamyanka）烏軍陣地與庫拉霍夫（ Kurakhiv ）的胡歷達爾（Vuhledar）陣地發動襲擊，但也都沒有成功，此外，烏軍已經越過北頓內茨克河，在烏軍火砲的掩護下對俄軍陣地發起進攻。

    烏軍先前證實，已控制哈爾科夫到該市以東約40公里到北頓內茨河的地帶，俄軍正在撤離，把重點轉向鞏固補給路線，同時加強在頓巴斯地區的砲擊，試圖消耗烏軍兵力與摧毀防禦工事。而俄軍這幾天強渡北頓內茨克河，多次被烏軍擊退，反蒙受重大損失。

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