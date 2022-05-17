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    芬蘭備戰不畏戰！ 週末軍事培訓課報名人數暴增10倍

    芬蘭週末軍事課，志願者穿上迷彩服，有些人戴著插著樹枝的頭盔，他們接受了肉搏戰、探測爆炸物和森林中小隊行動的訓練。（法新社）

    芬蘭週末軍事課，志願者穿上迷彩服，有些人戴著插著樹枝的頭盔，他們接受了肉搏戰、探測爆炸物和森林中小隊行動的訓練。（法新社）

    2022/05/17 13:16

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭引發歐洲警戒，長年保持軍事中立的芬蘭，日前正式宣布尋求加入北大西洋公約組織（NATO），俄羅斯放狠話稱必將有所回應，不過芬蘭人早已做好準備，芬蘭國防訓練協會（MPK）表示，報名參加週末軍事訓練的人數在烏俄爆發後暴增10倍。

    《法新社》報導，芬蘭與俄羅斯擁有1300公里的邊界接壤，加上雙方二戰期間進行了兩次戰爭，最後芬蘭被迫割讓大片土地給鄰國，這個550萬人口的國家約有13000名職業軍人，不過芬蘭採徵兵制，18歲以上的全部男性需服6個月至12個月的兵役，所以擁有90萬預備役，能夠迅速完成軍事部署，達到足夠威懾敵方的軍事力量。

    而在烏俄戰爭爆發後，芬蘭人踴躍報名週末軍事訓練課程，芬蘭國防訓練協會（MPK）表示，軍事培訓課的人數暴增10倍，以往一週大約有600人報名，但在2月的最後一週烏俄戰爭爆發後，報名人數暴增至6000人，MPK也在4月份從當地政府獲得了近300萬歐元（約新台幣9313萬元）的額外資金來擴大軍訓課程。

    芬蘭國防訓練協會提供範圍廣泛的培訓，旨在幫助公民為危機做好準備，課程從地圖閱讀和森林露營等基礎知識，到狙擊步槍和反坦克武器等進階課程，也會開設根據不同職業、背景的人專屬課程。

    預備役人員約佔芬蘭國防軍戰時兵力的96%，這意味著他們是芬蘭軍事防禦的重要組成部分，大多數參與週末軍事培訓課程的都是預備役人員，他們可以在此更新他們的技能，參與週末軍事培訓的48歲財務顧問Marko Jarvelin表示：「我本人在1990年代曾在科索沃服役，我覺得現在也有類似的氛圍。因此，如果有下一輪，最好為此做好準備。」

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