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    烏克蘭媽媽發現女兒鋼琴怪怪的…竟被俄軍設置詭雷

    俄軍在烏克蘭民眾家中的鋼琴內設置詭雷。（圖擷取自@MFA_Ukraine推特）

    俄軍在烏克蘭民眾家中的鋼琴內設置詭雷。（圖擷取自@MFA_Ukraine推特）

    2022/05/17 16:46

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭，雖然俄軍已經撤離了烏克蘭北部區域，但他們在當地留有許多未爆彈與詭雷設置的陷阱，讓許多烏克蘭居民無法安心回到家鄉，有消息指出，有個烏克蘭家庭回到被掠奪過的家中，發現鋼琴被設置了1顆手榴彈做成的詭雷。

    綜合外媒報導，2月下旬俄軍襲擊布查時，塔蒂亞娜（Tatiana）與她的丈夫被迫帶著年幼的孩子們逃難，等到俄軍撤離時才小心翼翼的返回故鄉，她看著原本熟悉的故鄉變成了廢墟與屠殺地點時非常難過，但還是決定堅強的生活。

    正當他們返回家中時，烏克蘭軍方搜尋有無被放置爆炸物2次，但都一無所獲，她注意到鋼琴上的獎盃擺放順序錯誤，而且有些按鍵無法彈奏出樂音，便要求工兵們檢查鋼琴，沒想到軍方竟然在鋼琴內發現1顆手榴彈。

    塔蒂亞娜受訪時表示「這張被放置手榴彈的鋼琴象徵俄軍的醜惡，他們竟然設陷阱給一位有才華的孩子，當世界還在向俄羅斯斡旋交涉時，他們卻沒意識到他們手中的籌碼就是我們的生命。」她疾呼「儘管烏克蘭遭到破壞，但這場戰爭是為了我們生存的權利而戰，最終烏克蘭將會獲得勝利。」

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