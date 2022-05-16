上海本土案例下降千人以內 官方：6月恢復正常生活

上海因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）封城超過40天，官方今宣布，６月正常生活。（路透）

2022/05/16 12:28

〔即時新聞／綜合報導〕上海因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）封城超過40天，本土上海市副市長宗明今宣布，全市16個區已有15個區實現清零，昨天新增本土案例下降1千以內，上海今起3階段恢復正常生活，預計6月1日起上海將全面恢復全市正常生活。

根據上海官方微博 顯示，宗明表示，下一步防疫工作仍得堅持固守清零，第1階段即日起至5月21日重點將放在降新增、防反彈，持續減少封控區、管控區人區，防範區將有秩序開放、有限流動，全市保持低水平社會活動。第2階段，5月22日至5月31日單日新增感染數進一步減少，不斷縮小封控區與管控區範圍直到解封。第3階段則是6月1日至6月中下旬全面恢復全市正常生產生活，在嚴格防範疫情反彈前提下，全面時時疫情防控常態化管理。

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關於大眾交通，上海官方也明確說到，5月16日起，出租車、私家車可在社會面清零區範圍通行，鐵路可逐步增加上海虹橋站、上海站等列車數量，逐步恢復正常運行，航空逐步恢復國內航班，適時調整國外飛往上海航班；5月22日起，地面公交和軌道交通有條件逐步恢復營運。

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上海因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）封城超過40天，官方今宣布，６月正常生活。（法新社）

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