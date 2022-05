「莫斯科號」沈船音檔曝光！ 俄軍驚慌求援：水線下有2個洞

2022/05/16 10:26

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」(Moskva)4月中遭烏克蘭軍隊以2枚「海王星」反艦飛彈(Neptune missiles)擊中後沉沒,僅管克宮宣稱是艦上起火導致彈藥庫爆炸,不過烏軍近日再釋出一段「沈船時音檔」,清楚錄下俄軍對外求援的聲音。

據《每日郵報》報導,烏克蘭軍方近日釋出一段「錄音檔」,清楚錄下了「莫斯科號」遭2枚R-360海王星飛彈擊中後,艦上一名俄軍在船體傾斜之際,驚慌失措地向外尋求幫助的聲音,他強調與艦橋的通信已經中斷,正在嘗試營救船員。

錄音中顯示,「莫斯科號」的俄羅斯船員對外求援時說:「船體已遭(飛彈)擊中2次,現在它正在朝一側傾斜,傾斜角度為30度,沒有辦法移動,而水線下有2個因炮彈擊中後,而出現的破洞。」

據報導,對於「莫斯科號」沉沒的狀況,俄方聲稱是因彈藥爆炸導致船體損壞失去穩定性,在遭遇暴風雨的情況下沉沒;不過,烏方則表示,這是使用2枚R-360海王星飛彈攻擊後,所得到的戰果。

報導指出,「莫斯科號」是自二戰後俄國損失的最大軍艦;也是自1982年英國與阿根廷的福克蘭戰爭(Falklands war)中,被英國皇家海軍擊沉的「貝爾格拉諾將軍號巡洋艦」(ARA General Belgrano)後,首艘類似規模的軍艦沉沒。

美國《NBC》報導則指,有美國官員透露,美國分享了俄軍「導引飛彈巡洋艦」位置的情報給烏國,但不清楚烏軍襲擊「莫斯科號」的計劃,更未參與烏方決策。

