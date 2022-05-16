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    「莫斯科號」沈船音檔曝光！ 俄軍驚慌求援：水線下有2個洞

    俄國黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）。（資料照，美聯社）

    俄國黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）。（資料照，美聯社）

    2022/05/16 10:26

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）4月中遭烏克蘭軍隊以2枚「海王星」反艦飛彈（Neptune missiles）擊中後沉沒，僅管克宮宣稱是艦上起火導致彈藥庫爆炸，不過烏軍近日再釋出一段「沈船時音檔」，清楚錄下俄軍對外求援的聲音。

    《每日郵報》報導，烏克蘭軍方近日釋出一段「錄音檔」，清楚錄下了「莫斯科號」遭2枚R-360海王星飛彈擊中後，艦上一名俄軍在船體傾斜之際，驚慌失措地向外尋求幫助的聲音，他強調與艦橋的通信已經中斷，正在嘗試營救船員。

    錄音中顯示，「莫斯科號」的俄羅斯船員對外求援時說：「船體已遭（飛彈）擊中2次，現在它正在朝一側傾斜，傾斜角度為30度，沒有辦法移動，而水線下有2個因炮彈擊中後，而出現的破洞。」

    據報導，對於「莫斯科號」沉沒的狀況，俄方聲稱是因彈藥爆炸導致船體損壞失去穩定性，在遭遇暴風雨的情況下沉沒；不過，烏方則表示，這是使用2枚R-360海王星飛彈攻擊後，所得到的戰果。

    報導指出，「莫斯科號」是自二戰後俄國損失的最大軍艦；也是自1982年英國與阿根廷的福克蘭戰爭（Falklands war）中，被英國皇家海軍擊沉的「貝爾格拉諾將軍號巡洋艦」（ARA General Belgrano）後，首艘類似規模的軍艦沉沒。

    美國《NBC》報導則指，有美國官員透露，美國分享了俄軍「導引飛彈巡洋艦」位置的情報給烏國，但不清楚烏軍襲擊「莫斯科號」的計劃，更未參與烏方決策。

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