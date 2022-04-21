網傳照片稱「莫斯科號燃燒夜視鏡畫面」？查核中心：錯誤訊息

有媒體使用宣稱為「夜視鏡畫面」的「莫斯科號燃燒」圖，台灣事實查核中心對此進行求證，證實圖片為其他新聞事件照片後製挪用。（翻攝查核中心）

2022/04/21 12:28

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，黑海旗艦「莫斯科號」被擊中沉沒，引發議論，有媒體使用宣稱為「夜視鏡畫面」的「莫斯科號燃燒」圖，是否為真？台灣事實查核中心對此進行求證，核實該圖為2019年的坦尚尼亞船火燒船事件畫面後製改圖，報導宣稱「莫斯科號燃燒夜視鏡畫面」實為錯誤訊息。

有台灣媒體發布〈「海王星飛彈」2次擊中！烏軍對準俄艦猛射 「莫斯科號」被打爆…燃燒畫面曝光 〉、〈俄軍奇恥大辱！黑海艦隊旗艦莫斯科號遭烏軍重創、官兵棄艦逃生 土耳其否認搭救 〉、〈俄艦「莫斯科號」恐帶2枚核彈沉沒！ 爆炸後450名官兵下落不明〉報導，使用號稱為莫斯科號爆炸起火夜視鏡畫面，分別註明圖源為「推特（未註明帳號）」、「烏克蘭國防部」。

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查核中心進一步查詢，發現中國微博流傳影音，使用相同畫面，並搭配文字宣稱為莫斯科號燃燒夜視鏡畫面。

查核中心對此進行查證，透過Google圖片搜尋功能找到討論串有網友指正該圖實為後製過的2019年克赤海峽坦尚尼亞船隻火災圖片。查核中心以《路透社》和關鍵字進行搜索找到2019年1月22日報導，確實有發生此意外事故，網傳照片後製2019年新聞畫面，水平翻轉並套上綠色濾鏡和暗角，模擬夜視鏡效果。

綜合以上資訊，查核中心核實網傳圖片並非莫斯科號燃燒夜視鏡畫面，實為「錯誤」訊息。

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