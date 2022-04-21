為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    網傳照片稱「莫斯科號燃燒夜視鏡畫面」？查核中心：錯誤訊息

    有媒體使用宣稱為「夜視鏡畫面」的「莫斯科號燃燒」圖，台灣事實查核中心對此進行求證，證實圖片為其他新聞事件照片後製挪用。（翻攝查核中心）

    有媒體使用宣稱為「夜視鏡畫面」的「莫斯科號燃燒」圖，台灣事實查核中心對此進行求證，證實圖片為其他新聞事件照片後製挪用。（翻攝查核中心）

    2022/04/21 12:28

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，黑海旗艦「莫斯科號」被擊中沉沒，引發議論，有媒體使用宣稱為「夜視鏡畫面」的「莫斯科號燃燒」圖，是否為真？台灣事實查核中心對此進行求證，核實該圖為2019年的坦尚尼亞船火燒船事件畫面後製改圖，報導宣稱「莫斯科號燃燒夜視鏡畫面」實為錯誤訊息。

    有台灣媒體發布〈「海王星飛彈」2次擊中！烏軍對準俄艦猛射 「莫斯科號」被打爆…燃燒畫面曝光 〉、〈俄軍奇恥大辱！黑海艦隊旗艦莫斯科號遭烏軍重創、官兵棄艦逃生 土耳其否認搭救 〉、〈俄艦「莫斯科號」恐帶2枚核彈沉沒！ 爆炸後450名官兵下落不明〉報導，使用號稱為莫斯科號爆炸起火夜視鏡畫面，分別註明圖源為「推特（未註明帳號）」、「烏克蘭國防部」。

    查核中心進一步查詢，發現中國微博流傳影音，使用相同畫面，並搭配文字宣稱為莫斯科號燃燒夜視鏡畫面。

    查核中心對此進行查證，透過Google圖片搜尋功能找到討論串有網友指正該圖實為後製過的2019年克赤海峽坦尚尼亞船隻火災圖片。查核中心以《路透社》和關鍵字進行搜索找到2019年1月22日報導，確實有發生此意外事故，網傳照片後製2019年新聞畫面，水平翻轉並套上綠色濾鏡和暗角，模擬夜視鏡效果。

    綜合以上資訊，查核中心核實網傳圖片並非莫斯科號燃燒夜視鏡畫面，實為「錯誤」訊息。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    性能大車拚！ 美英法、前蘇聯「人攜式防空飛彈」捍衛烏空域
    2022/04/21 11:35

    性能大車拚！ 美英法、前蘇聯「人攜式防空飛彈」捍衛烏空域
    CNN：美與盟友另類軍援 烏克蘭多20架戰機
    2022/04/21 11:32

    CNN：美與盟友另類軍援 烏克蘭多20架戰機

    全新科技「未來褲」 下半身年輕十歲
    網傳影片稱「輕症居家自救五大招」？查核中心釐清
    2022/04/21 11:27

    網傳影片稱「輕症居家自救五大招」？查核中心釐清
    與普廷打交道像鱷魚咬住腿 英相懷疑俄烏和平談判可能性
    2022/04/21 10:35

    與普廷打交道像鱷魚咬住腿 英相懷疑俄烏和平談判可能性

    第12代Intel Core輕薄筆電首發來了
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播