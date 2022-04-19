有死亡！ 莫斯科號沉沒510官兵下落不明 家屬爆200傷患在醫院

俄羅斯黑海艦隊旗艦莫斯科號（Moskva）日前受創沉沒。（路透）

2022/04/19 17:26

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯黑海艦隊旗艦莫斯科號（Moskva）日前受創沉沒，但原因眾說紛紜，官方也未釋出相關畫面佐證，船上510名官兵狀況不明。不過外媒陸續報導慘狀，有家屬透露接獲國防部來電告知1愛兒過世，「我相信他不是唯一一個」，亦有受訪者透露，200名傷患被送到洛磯灣（Rocky Bay）1間醫院。

綜合外媒報導，莫斯科號1名官兵的母親希沃娃（Yulia Tsyvova）週一泣訴接到俄羅斯國防部通知兒子安德烈（Andrei）身亡，「他只有19歲、他是應徵入伍的，他們沒跟我說其他事情，也沒有關於葬禮資訊。我相信他不是唯一一個死去的人」。

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另名應徵入伍失蹤官兵的母親史柯雷貝特（Irina Shkrebets）表示，她與丈夫人在洛磯灣1間醫院，艦上傷患被運往當地，大約有200人受傷，「我們確認每一個受傷的孩子，難過無法言喻，但我找不到我的寶貝。那裡只有200人，但船上有500多人，其他人在哪？」並稱殺去部隊，指揮官出來僅無奈直言無可奉告，「我問對方我兒子葉戈爾（Yegor）呢？他回答，嗯，在海上的某個地方」，讓夫妻倆氣炸，改為聯繫俄羅斯聯邦安全局（FSB）叫囂但沒用。

報導指出，曾待在艦上的1名指揮官聯繫上柯雷貝特，「我問他你能不能至少告訴我，我兒子是怎麼死的？他說『我什麼都不知道，他們在補給站，飛彈遍布整艘船』他不能說，並以某種方式避免提到被飛彈擊中」。

先前曾有官兵家屬透露約有40人喪命，數人失蹤且多人受傷失去手腳，報導還提到，莫斯科號是「從陸地上、烏克蘭那一側遇襲」。

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