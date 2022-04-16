莫斯科號被擊沉損失220億！ 專家：俄軍可能負擔不起新軍艦

俄羅斯海軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」飛彈巡洋艦14日起火爆炸並沉入海底。（美聯社）

2022/04/16 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯海軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）飛彈巡洋艦毀損沉沒，傳出船上上百名官兵下落不明，美國國防部則認定，莫斯科號是被烏克蘭以飛彈擊沉。對此，財經雜誌《富比世》烏克蘭版（Forbes）估計，俄軍因此損失7.5億美元（約新台幣220億元），另有專家指出，以俄軍現在衰敗的狀況，可能無力負擔新軍艦的費用。

俄羅斯國防部14日稱，莫斯科號因起火引發彈藥爆炸沉沒，但美國防部高階官員證實是因烏克蘭「海王星」反艦飛彈擊中所導致。根據《富比世》烏克蘭版報導，自烏俄戰事爆發至今，烏軍已摧毀5000多件俄軍裝備，其中莫斯科號是俄軍最為昂貴的軍事損失；與1995年規模類似的巡洋艦相比，當時成本約為7.2億美元，因此推估莫斯科號造價可能落在約7.5億美元。

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《富比世》也統計，自俄羅斯展開全面入侵行動以來，已損失價值超過108億美元的設備。

另外，《特別作戰報導》（SOFREP）總編輯史朋茲（Sean Spoonts）向《新聞周刊》（Newsweek）指出，「要替換莫斯科號很容易就會超過7億美元，以俄軍現在衰敗的狀況來看，我們懷疑俄軍無法負擔這筆費用」。

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