擊沉「莫斯科號」立戰功！ 烏海軍司令晉升中將

澤倫斯基將烏克蘭武裝部隊海軍司令尼日帕帕晉升為中將。（圖擷取自推特）

2022/04/19 09:54

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯海軍黑海艦隊旗艦、飛彈巡洋艦「莫斯科號」（Moskva）近日遭到烏克蘭「海王星飛彈」擊沉，引起國際矚目，同時也激勵烏軍士氣。烏克蘭總統澤倫斯基16日將烏克蘭武裝部隊海軍司令尼日帕帕（Oleksiy Neizhpapa） 晉升為中將。

綜合外媒報導，烏克蘭總統府16日發布尼日帕帕的晉升令，將尼日帕帕從少將晉升為中將，不過在晉升令中並沒有提及晉升原因，但總統府顧問斯特拉霍娃（Victoria Strakhova）在臉書上表示，「每個人都知道此次晉升的原因為何」，即為摧毀俄羅斯飛彈巡洋艦「莫斯科號」有功。

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在烏克蘭稱其用海王星反艦導彈擊中莫斯科號後，俄羅斯於4月14日證實莫斯科號沉沒，不過原因是船身起火，火災導致艦上彈藥殉爆，艦身嚴重受損，加上惡劣氣候導致莫斯科號沉沒，並沒有提及烏軍飛彈攻擊。

美國官員則證實，烏克蘭此次飛彈襲擊已造成莫斯科號嚴重傷亡，是一次「象徵性重擊」。美國《商業內幕》（Business Insider）報導提到，莫斯科號是二戰以來被摧毀的最大戰艦。

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