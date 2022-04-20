巧合？莫斯科號被擊沉前 美軍P-8偵察機匿蹤現身黑海

英國《泰晤士報》20日披露，莫斯科號被擊中前數小時，美軍P-8巡邏機出現在黑海。（路透、彭博；本報合成）

2022/04/20 21:24

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）日前在黑海遭烏克蘭軍方擊沉，引發各界關注。英國《泰晤士報》（The Times）今天（20日）披露，莫斯科號被擊中前，一架美軍P-8海神式海上巡邏機正巧在附近，再次引發熱議。

號稱「黑海最強」的莫斯科號飛彈巡洋艦13日傳遭烏克蘭海王星反艦飛彈（Neptune）擊中，俄軍14日證實莫斯科沉沒，聲稱只是船上彈藥爆炸失火，但消息已讓各界議論紛紛，因為不論是被烏軍擊中或真的是失火意外，這已讓俄方丟臉丟到家。而數日來在網上流傳的畫面都顯示，莫斯科號很可能是真的被擊沉，美國防部也已認定是烏軍精準打擊。

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《泰晤士報》20日披露消息指稱，在莫斯科號被擊中前數小時，美國波音公司製造的P-8反潛巡邏機出現在黑海，研判是追蹤莫斯科號，將其位置提供給烏克蘭軍方。報導指出，該架P-8巡邏機據稱13日當天從義大利西西里島的美國海軍航空站起飛，在抵達黑海前就關閉追蹤器，因此無法透過提供「Flight Radar 24」網站線上追蹤，之後偵察機在羅馬尼亞黑海沿岸停靠，試圖定位俄羅斯黑海艦隊位置，直至離開黑海重返雷達螢幕，「匿蹤」近3小時。

事實上，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國與北約頻繁派出偵察機、無人機赴東歐與黑海地區蒐集情資，外界認為，以美國為首的民主陣營私下也會直接透露情報給烏克蘭軍方，讓烏方早一步擬定作戰計畫，導致俄軍屢屢吃癟。

航空數據分析師史密斯（Amelia Smith）則告訴《泰晤士報》，13日並不只有P-8巡邏機，當天在黑海沿岸活動的美國飛機其實不少。對此，美國海軍拒絕證實是否透過提供情報協助烏克蘭對莫斯科號發動攻擊。

英國《泰晤士報》20日披露，莫斯科號被擊中前數小時，美軍P-8巡邏機出現在黑海。（路透）

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