烏西大城又遭襲！利維夫首長：4枚導引飛彈擊中軍事基礎設施

烏克蘭西部大城利維夫首長科茲茨基指出，俄軍今（15日）發射導引飛彈，攻擊利維夫地區，4枚飛彈擊中了區內的軍事基礎設施，目前尚未傳出平民傷亡。圖為利維夫先前遭俄軍空襲後，起火竄出濃煙的畫面。（資料照，美聯社）

2022/05/15 16:30

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭西部大城利維夫（Lviv）首長科茲茨基（Maxim Kozitsky）稍早透過社群軟體指出，俄軍今（15日）發射導引飛彈，攻擊利維夫地區，4枚飛彈擊中了區內的軍事基礎設施，目前尚未傳出有平民傷亡。

據《路透》報導，利維夫首長科茲茨基稍早透過Telegram發文指出，俄軍15日稍早又對區內執行空襲行動，4枚導引飛彈擊中了軍事基礎設施，遭鎖定的目標已完全毀損，而據他初步所掌握到的消息，並未傳出有人員傷亡的情形。

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據報導，烏克蘭西部空軍司令部（Air Command "West" of the Air Force of the Armed Forces of Ukraine）透過社群平台發文指出，俄軍從黑海（Black Sea）向利維夫地區發射了數枚導引飛彈，其中2枚飛彈在擊中目標前，就遭到摧毀。

《路透》目前無法對烏方說法進行獨立驗證，而莫斯科則未立刻做出回應。

《半島電視台》則指出，科茲茨基表示，目前仍在釐清設施受損的程度。

The head of the #Lviv regional administration specified that 4 rockets of the #Russian occupiers hit military infrastructure near the border with #Poland. pic.twitter.com/WThduT3Vx3 — NEXTA （@nexta_tv） May 15, 2022

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