烏西大城又遭襲！利維夫首長：4枚導引飛彈擊中軍事基礎設施

烏克蘭西部大城利維夫首長科茲茨基指出,俄軍今(15日)發射導引飛彈,攻擊利維夫地區,4枚飛彈擊中了區內的軍事基礎設施,目前尚未傳出平民傷亡。圖為利維夫先前遭俄軍空襲後,起火竄出濃煙的畫面。(資料照,美聯社)

2022/05/15 16:30

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭西部大城利維夫(Lviv)首長科茲茨基(Maxim Kozitsky)稍早透過社群軟體指出,俄軍今(15日)發射導引飛彈,攻擊利維夫地區,4枚飛彈擊中了區內的軍事基礎設施,目前尚未傳出有平民傷亡。

據《路透》報導,利維夫首長科茲茨基稍早透過Telegram發文指出,俄軍15日稍早又對區內執行空襲行動,4枚導引飛彈擊中了軍事基礎設施,遭鎖定的目標已完全毀損,而據他初步所掌握到的消息,並未傳出有人員傷亡的情形。

據報導,烏克蘭西部空軍司令部(Air Command "West" of the Air Force of the Armed Forces of Ukraine)透過社群平台發文指出,俄軍從黑海(Black Sea)向利維夫地區發射了數枚導引飛彈,其中2枚飛彈在擊中目標前,就遭到摧毀。

《路透》目前無法對烏方說法進行獨立驗證,而莫斯科則未立刻做出回應。

《半島電視台》則指出,科茲茨基表示,目前仍在釐清設施受損的程度。

The head of the #Lviv regional administration specified that 4 rockets of the #Russian occupiers hit military infrastructure near the border with #Poland. pic.twitter.com/WThduT3Vx3 — NEXTA (@nexta_tv) May 15, 2022

