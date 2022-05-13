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    靜悄悄！輕、快、耐用建奇功 烏克蘭用「它」狙擊俄羅斯

    烏克蘭生產的軍用越野電動機車時速可達90公里，充電5小時可行駛150公里，據說，成為烏克蘭狙擊手快速移動的利器。（圖擷取自ELEEK官網）

    烏克蘭生產的軍用越野電動機車時速可達90公里，充電5小時可行駛150公里，據說，成為烏克蘭狙擊手快速移動的利器。（圖擷取自ELEEK官網）

    2022/05/13 00:08

    〔即時新聞／綜合報導〕俄烏衝突已持續兩個多月，烏克蘭自產的「原子軍用電動越野車」（Atom Military）也建奇功，體積小、重量輕、速度快，且非常安靜，用於對俄羅斯的狙擊上，提升烏軍的戰鬥力。

    《動力》（The Drive）11日報導，駐守烏克蘭（Ukraine）喬治亞軍團（Georgian Legion）指揮官馬穆拉什維利（Mamuka Mamulashvili）表示，狙擊小組十分需要這項利器。他說，狙擊手需要安靜快速地就定位，「即使在近距離，敵人也聽不到你的聲音」，像電動機車這樣的交通工具不只符合狙擊手對於安靜移動的需求，也可以協助狙擊手在5至10分鐘內執行任務並快速離開，免受俄軍砲火攻擊。而烏克蘭軍方也期待，這項本土車輛可以幫助他們繼續防禦俄羅斯的入侵。

    原子軍用越野車是由一家位於捷爾諾波爾（Ternopil），名為ELEEK的公司製造，最高時速為90公里，充電5小時就可以行駛150公里，最大可乘載150公斤。此外，該車款還有摩托車支架、剎車和車輪，甚至還配備USB和220伏特的插座，供官兵使用，如此一來就可以減輕電池的重量，是一款標榜「耐用」的軍用越野車。

    ELEEK在臉書官網上提到，這些電動車已設法到危險熱點，協助車主執行了任務。不過，公司並未具體說明，究竟是哪些任務。除此之外，在俄軍使用電戰設備干擾烏軍通訊時，電動機車還能幫忙載著傳令兵穿梭各陣地，也可載醫護兵快速前往不同陣地救治傷兵，降低死亡機率。

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