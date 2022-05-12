為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    亞速鋼鐵廠守軍求救 喊話馬斯克：只能靠你這外星人了

    一名死守馬立波亞速鋼鐵廠的指揮官在推特發文向馬斯克（見圖）求救。（美聯社）

    一名死守馬立波亞速鋼鐵廠的指揮官在推特發文向馬斯克（見圖）求救。（美聯社）

    2022/05/12 20:33

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭南部港城馬立波（Mariupol）已被俄羅斯軍隊幾乎摧毀殆盡，但烏國守軍仍死守在亞速鋼鐵廠（Azovstal）內。一名堅守在該城的軍官今天（12日）透過推特向全球首富馬斯克（Elon Musk）求救，稱亞速鋼鐵廠內守軍是否能逃出生天，就靠馬斯克這位「來自外星的人類」。

    根據《法蘭西24》報導，在烏俄開戰初期，馬斯克答應烏克蘭官員請求，提供旗下「星鏈」（Starlink）衛星協助烏軍抵禦俄軍網路攻擊，如今他又成馬立波守軍的救命稻草。死守亞速鋼鐵廠的烏國海軍陸戰隊指揮官伏里納（Serhiy Volyna）12日就在推特發文，特地標註（tag）馬斯克求救，希望能出手相助守軍。

    伏里納在貼文中向馬斯克說：「人們說你來自另一個星球，教人們相信不可能的事，這樣說來我們的星球彼此相鄰，因為我也住在幾乎不可能生存地方。幫助我們離開亞速鋼鐵廠，到一個能夠居間調停的國家。如果你不能出手，那還有誰有辦法（救我們）？請給我一個提示。」

    伏里納的推特帳號顯示為今年4月才創建，他表示，在推特開帳號唯一的目的就是聯繫馬斯克。

    目前馬斯克尚未有回應。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    乞求教宗介入馬立波慘況 亞速士兵妻：別讓他們喪命
    2022/05/11 21:56

    乞求教宗介入馬立波慘況 亞速士兵妻：別讓他們喪命
    五角大廈高級官員：約2000名俄軍仍在馬立波行動
    2022/05/05 12:10

    五角大廈高級官員：約2000名俄軍仍在馬立波行動

    富蘭克林華美生技基金 領航未來商機
    俄炸馬立波劇院 死亡比原估翻倍達600人
    2022/05/05 11:28

    俄炸馬立波劇院 死亡比原估翻倍達600人
    控俄5/9馬立波閱兵慶勝利日 烏克蘭：俄軍急清瓦礫、遺體
    2022/05/04 23:41

    控俄5/9馬立波閱兵慶勝利日 烏克蘭：俄軍急清瓦礫、遺體

    通膨升息的基金解方
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播