亞速鋼鐵廠守軍求救 喊話馬斯克：只能靠你這外星人了

一名死守馬立波亞速鋼鐵廠的指揮官在推特發文向馬斯克（見圖）求救。（美聯社）

2022/05/12 20:33

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭南部港城馬立波（Mariupol）已被俄羅斯軍隊幾乎摧毀殆盡，但烏國守軍仍死守在亞速鋼鐵廠（Azovstal）內。一名堅守在該城的軍官今天（12日）透過推特向全球首富馬斯克（Elon Musk）求救，稱亞速鋼鐵廠內守軍是否能逃出生天，就靠馬斯克這位「來自外星的人類」。

根據《法蘭西24》報導，在烏俄開戰初期，馬斯克答應烏克蘭官員請求，提供旗下「星鏈」（Starlink）衛星協助烏軍抵禦俄軍網路攻擊，如今他又成馬立波守軍的救命稻草。死守亞速鋼鐵廠的烏國海軍陸戰隊指揮官伏里納（Serhiy Volyna）12日就在推特發文，特地標註（tag）馬斯克求救，希望能出手相助守軍。

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伏里納在貼文中向馬斯克說：「人們說你來自另一個星球，教人們相信不可能的事，這樣說來我們的星球彼此相鄰，因為我也住在幾乎不可能生存地方。幫助我們離開亞速鋼鐵廠，到一個能夠居間調停的國家。如果你不能出手，那還有誰有辦法（救我們）？請給我一個提示。」

伏里納的推特帳號顯示為今年4月才創建，他表示，在推特開帳號唯一的目的就是聯繫馬斯克。

目前馬斯克尚未有回應。

@elonmusk people say you come from another planet to teach people to believe in the impossible.

Our planets are next to each other, as I live where it is nearly impossible to survive.

Help us get out of Azovstal to a mediating country. If not you, then who? Give me a hint. — Сергій Волина （@Serjvlk） May 11, 2022

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