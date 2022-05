亞速鋼鐵廠守軍求救 喊話馬斯克：只能靠你這外星人了

2022/05/12 20:33

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭南部港城馬立波(Mariupol)已被俄羅斯軍隊幾乎摧毀殆盡,但烏國守軍仍死守在亞速鋼鐵廠(Azovstal)內。一名堅守在該城的軍官今天(12日)透過推特向全球首富馬斯克(Elon Musk)求救,稱亞速鋼鐵廠內守軍是否能逃出生天,就靠馬斯克這位「來自外星的人類」。

根據《法蘭西24》報導,在烏俄開戰初期,馬斯克答應烏克蘭官員請求,提供旗下「星鏈」(Starlink)衛星協助烏軍抵禦俄軍網路攻擊,如今他又成馬立波守軍的救命稻草。死守亞速鋼鐵廠的烏國海軍陸戰隊指揮官伏里納(Serhiy Volyna)12日就在推特發文,特地標註(tag)馬斯克求救,希望能出手相助守軍。

伏里納在貼文中向馬斯克說:「人們說你來自另一個星球,教人們相信不可能的事,這樣說來我們的星球彼此相鄰,因為我也住在幾乎不可能生存地方。幫助我們離開亞速鋼鐵廠,到一個能夠居間調停的國家。如果你不能出手,那還有誰有辦法(救我們)?請給我一個提示。」

伏里納的推特帳號顯示為今年4月才創建,他表示,在推特開帳號唯一的目的就是聯繫馬斯克。

目前馬斯克尚未有回應。

@elonmusk people say you come from another planet to teach people to believe in the impossible.

Our planets are next to each other, as I live where it is nearly impossible to survive.

Help us get out of Azovstal to a mediating country. If not you, then who? Give me a hint.