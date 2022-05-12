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    戰火延燒到太空！美軍證實俄羅斯攻擊全球衛星定位系統

    美國太空司令部司令迪金森上將說，美國軍方有證據，俄羅斯正在廣泛使用相關技術，干擾美國提供給烏克蘭的GPS訊號。。（美聯社資料照）

    美國太空司令部司令迪金森上將說，美國軍方有證據，俄羅斯正在廣泛使用相關技術，干擾美國提供給烏克蘭的GPS訊號。。（美聯社資料照）

    2022/05/12 19:50

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，軍損慘重之際，美國太空司令部司令迪金森上將（General James Dickinson）證實，俄羅斯正在升高太空軌道上的侵略行動，集中精力干擾飛機、輪船、汽車和普通民眾使用的全球衛星定位系統（GPS）訊號。

    據英國《泰晤士報》報導，迪金森指稱，美國軍方有證據表明，俄羅斯正在廣泛使用相關技術，干擾美國提供給烏克蘭的GPS訊號。此外，俄羅斯駭客正試圖對西方國家的民用基礎設施進行隱蔽、小規模的攻擊，使其在俄羅斯的參與難以追踪。

    狄金森並指出，俄羅斯和中國對美國及其太空盟友的安全構成最大威脅，因為兩國正在積極測試反衛星武器。特別是，俄羅斯和中國正將可用於民用和軍事情報的雙重用途星送入軌道。

    報導也提到，美國軍事專家和軍事領導人指出，早在2月入侵之前，俄羅斯就部署了相關設備來干擾GPS信號。芬蘭當局已證實，俄羅斯正在其邊境附近進行類似的侵略行動。3月間，在俄國外飛地（Exclave）加里寧格勒（Kaliningrad）和芬蘭東部邊境附近飛行的芬蘭飛機，注意到其 GPS追跟踪設備受到干擾。

    俄烏開戰後，SpaceX送了數千個星鏈（Starlink）終端設備至烏克蘭，允許接收該公司的低軌衛星星系訊號，但SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）3月初也曾指出，戰爭衝突地區附近星鏈訊號受到干擾，不過透過軟體更新解決了問題。

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