芬蘭將入北約 澤倫斯基致電表「讚賞」

2022/05/12 19:25

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭引起歐洲局勢動亂,芬蘭政府高層一致同意申請加入北約(NATO),對此,烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)12日指出,已經致電芬蘭總統尼尼斯托(Sauli Niinisto),讚揚芬蘭加入北約的決心。

據貼文內容,針對芬蘭政府宣布申請加入北約,烏克蘭總統澤倫斯基12日晚間透過推特表示,已經致電芬蘭總統尼尼斯托,讚揚芬蘭申請加入北約的準備。此外,澤倫斯基也與尼尼斯托討論了烏克蘭與歐盟的整合,以及烏、芬未來的國防合作。

據悉,俄羅斯侵略烏克蘭令芬蘭、瑞典等原本保持軍事中立的北歐國家,對加入北約的態度大幅轉彎。芬蘭與俄羅斯接壤,共同邊界長達1300公里,兩國自一、二戰以來有諸多歷史糾葛,但在俄羅斯2014年侵占克里米亞半島後,芬蘭已逐漸增加與北約的合作以自保。

Had a phone conversation with President of Finland @niinisto. Commended the readiness of ???????? to apply for NATO membership. We also discussed Ukraine's European integration. And ???????? - ???????? defense interaction.