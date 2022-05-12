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    芬蘭將入北約 澤倫斯基致電表「讚賞」

    針對芬蘭政府高層一致同意申請加入北約（NATO），烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky，左）12日已致電芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto，右），讚揚芬蘭加入北約的決心。圖攝於2019年。（歐新社資料照）

    針對芬蘭政府高層一致同意申請加入北約（NATO），烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky，左）12日已致電芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto，右），讚揚芬蘭加入北約的決心。圖攝於2019年。（歐新社資料照）

    2022/05/12 19:25

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭引起歐洲局勢動亂，芬蘭政府高層一致同意申請加入北約（NATO），對此，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）12日指出，已經致電芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto），讚揚芬蘭加入北約的決心。

    據貼文內容，針對芬蘭政府宣布申請加入北約，烏克蘭總統澤倫斯基12日晚間透過推特表示，已經致電芬蘭總統尼尼斯托，讚揚芬蘭申請加入北約的準備。此外，澤倫斯基也與尼尼斯托討論了烏克蘭與歐盟的整合，以及烏、芬未來的國防合作。

    據悉，俄羅斯侵略烏克蘭令芬蘭、瑞典等原本保持軍事中立的北歐國家，對加入北約的態度大幅轉彎。芬蘭與俄羅斯接壤，共同邊界長達1300公里，兩國自一、二戰以來有諸多歷史糾葛，但在俄羅斯2014年侵占克里米亞半島後，芬蘭已逐漸增加與北約的合作以自保。

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