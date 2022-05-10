夜視烏飛彈打俄坦克、美援烏武器遭俄摧毀？實為電玩畫面錯誤訊息

4、5月起各有一則傳言搭配影片，分別聲稱「俄羅斯坦克被烏克蘭標槍飛彈攻打」、「美援助烏克蘭武器被俄羅斯摧毀」，實為遊戲畫面，並非真實事件影像。（翻攝查核中心）

2022/05/10 10:36

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，大量相關訊息湧入社群媒體，其中也參雜假訊息；4、5月起各有一則傳言搭配影片，分別聲稱俄羅斯坦克被烏克蘭標槍飛彈攻打」、「美援助烏克蘭武器被俄羅斯摧毀」，是否為真？台灣事實查核中心對此進行查證，核實影片為遊戲畫面，實為錯誤訊息。

2則傳言內文使用同一則影片，分別聲稱影片為「《網傳》外援烏克蘭的標槍飛彈打坦克；刺針飛彈打飛機，讓我們看看夜間是怎麼打蘇聯的坦克」、「美國援助烏克蘭的武器彈藥龐大的車隊，想利用夜間偷偷運進烏克蘭！遭到俄羅斯偵測到後，充分利用夜視瞄準設備，空中發射導彈精準打擊，全部炸毁」，查核中心對此進行求證。

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查核中心查看比較早流傳的版本所附的影片連結，點入後顯示是YouTube影音頻道，該影片標題「Convoy annihilated by double-barreled tank - ARMA 3: MILSIM」，中文翻譯為「被坦克摧毀的車隊 - ARMA 3: 軍事模擬」，是2013年發行的電玩遊戲「ARMA 3」操作畫面。

查核中心求證軍事專家，專家表示，影片畫面上有累計摧毀裝備數欄目，此部分只有在遊戲世界才會出現，非真實作戰影像。

綜合以上資訊，查核中心證實傳言為錯誤訊息。

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