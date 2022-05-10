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    俄軍欲搭橋渡河切斷烏軍補給線 遭強烈反擊「橋斷人亡」

    俄軍欲搭建浮橋渡河，遭遇烏軍強烈反擊。（圖擷取自Twitter）

    俄軍欲搭建浮橋渡河，遭遇烏軍強烈反擊。（圖擷取自Twitter）

    2022/05/10 09:49

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭軍隊與俄軍正在烏克蘭東部頓巴斯地區激戰，烏克蘭國防部指出，俄軍在盧甘斯克（Luhansk）發起攻勢，搭建浮橋越過關鍵河川「北頓內茨克河」（Siverskyi Donets），試圖切斷前線小鎮的補給線。

    根據美國《CNN》報導，俄軍在烏東的北頓內茨克河對岸搭建3條浮橋，位置距離7日被轟炸的村莊比洛霍里夫卡（Bilohorivka）僅3公里，而俄軍目標是切斷烏軍前線小鎮利斯坎斯科（Lysychansk）與其他據點的聯繫，俄軍也出動火砲和戰機為地面部隊提供支援，若俄軍成功突進，烏軍補給線將被切斷。

    盧甘斯克（Luhansk）地區軍事首長海迪9日提到，烏軍正在清理比洛霍里夫卡的房屋殘骸，俄軍正從比洛霍里夫卡的北頓內茨克河沿岸試圖搭浮橋渡河。報導指出，俄軍的渡河作戰似乎遭遇烏軍反擊，至少已有一座浮橋遭烏軍破壞，毀壞的戰車與其他裝備淹沒在河中。

    海迪也提到，有一條公路將北頓內茨克河周邊前線與後方補給基地巴赫穆特（Bakhmut）連結起來，這條公路又被稱為「生命之路」，俄軍目前正試圖奪取這條「生命之路」的控制權。

    烏克蘭軍隊與俄軍在烏東地區進行激戰。（路透）

    烏克蘭軍隊與俄軍在烏東地區進行激戰。（路透）

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